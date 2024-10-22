22 октября в Кубке России по футболу сыграют ЦСКА Москва и «Ахмат». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: после пяти туров в Кубке России ЦСКА лидирует с 11 очками в группе С и близок к выходу в плей-офф.

Последние матчи: в 4-м туре команда Марко Николича в гостях победила «Пари НН» со счетом 2:0. Армейцы доминировали на протяжении всей встречи и заслуженно взяли три очка. Забитыми мячами в его составе отметились Бистрович и молодой Глебов.

В чемпионате России была победа в гостях над «Динамо» Мх (1:0) и «Динамо» М (2:1).

Не сыграют: травмы у Мухина, Яковлева и Жемалетдинова.

Состояние команды: с каждым матчем под руководством Марко Николича ЦСКА играет во все более цельный и фундаментальный футбол. Все линии сбалансированы, у тренерского штаба под рукой собран неплохой состав, поэтому во всех турнирах армейцы будут претендовать на самые высокие места.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет на втором месте с 9 очками в группе С Кубка России.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 4-м туре Кубка России команда Сергея Ташуева неожиданно разгромила «Краснодар» со счетом 3:0. Соперник выставил полурезервный состав и был наказан за это. Голы забивали Талал, Ковачев и Гнандри.

В чемпионате было поражение дома от «Факела» (2:3) и от «Рубина» (0:2).

Не сыграют: травмированы Кардосо, Бериша и Богосавац.

Состояние команды: пока при Сергее Ташуеве результаты не улучшились. «Ахмат» стал играть в гораздо более атакующий футбол, часто забивает, но при этом постоянно оголяет оборону и соперники его постоянно за это наказывают.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата России ЦСКа разгромил «Ахмат» (3:0)

Кубковый матч этого розыгрыша также закончился победой армейцев (2:0)

В прошлом сезоне РПЛ соперники обменялись гостевыми победами (3:2, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,63, а на «Ахмат» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: ЦСКА намного более классная команда, как по составу, так и по содержанию игры.

Ташуев начал ломать игру «Ахмата», но пока у него это не очень получается, для таких кардинальных изменений нужно время. Если армейцы, не будут валять дурака (что вряд ли), то легко победят.

Ставка: ЦСКА выиграет с форой — 1 за 2,06.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой армейцев, «Ахмат» в случае пропущенного гола окончательно раскроется.

Ставка: ЦСКА выиграет с форой — 2 за 4,60.