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    Избежит ли поражения «Хольштайн Киль»?

    «Хольштайн» — «Унион». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Унион»
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    Сюто Матино
    В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Унион Берлин». Встреча пройдет 20 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Октября 2024 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 16:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам шести туров находится в зоне вылета во вторую Бундеслигу, занимая 17-е место.

    Команда набрала два очка и на столько же баллов отстает от зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе (16-я строчка) и безопасной 15-й позиции.

    Хольштайн — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своем поле разгромил датский «Силькеборг» (5:0).

    Этот успех в контрольном поединке прервал безвыигрышную серию коллектива в официальных матчах, которые были официальными и пришлись на чемпионат Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Холтби, Йоханссон, Келати, Кляйн-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (трех официальных и одной контрольной), «Хольштайн Киль» потерпел лишь одно поражение при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

    Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с четырьмя голами.

    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» по итогам шести стартовых туров немецкого первенства сумел набрать 11 очков и имеет разницу мячей +2.

    Команда находится на шестой позиции турнирной таблицы в зоне еврокубков (топ-6), опережая своего ближайшего преследователя в лице «Боруссии» Дортмунд на один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел поражение от «Погони» (1:3).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых были официальными в Бундеслиге, а один — товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Тусар, Пртаин, Юранович, Стайн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) «Унион Берлин» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, если учесть лишь две победы в пяти последних матчах, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому способны увезти домой три очка.

    Шесть голов команды на старте текущего сезона Бундеслиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Хольштайн» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Хольштайн» забивали обе команды

    • в двух из трех последних матчей «Унион» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Хольштайн Киль» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.83.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Хольштайн Киль».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Хольштайн» — «Унион»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли поражения «Хольштайн Киль»?
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