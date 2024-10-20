В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Унион Берлин». Встреча пройдет 20 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам шести туров находится в зоне вылета во вторую Бундеслигу, занимая 17-е место.

Команда набрала два очка и на столько же баллов отстает от зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе (16-я строчка) и безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своем поле разгромил датский «Силькеборг» (5:0).

Этот успех в контрольном поединке прервал безвыигрышную серию коллектива в официальных матчах, которые были официальными и пришлись на чемпионат Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Холтби, Йоханссон, Келати, Кляйн-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (трех официальных и одной контрольной), «Хольштайн Киль» потерпел лишь одно поражение при двух ничьих и одной победе.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

Сюто Матино — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с четырьмя голами.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» по итогам шести стартовых туров немецкого первенства сумел набрать 11 очков и имеет разницу мячей +2.

Команда находится на шестой позиции турнирной таблицы в зоне еврокубков (топ-6), опережая своего ближайшего преследователя в лице «Боруссии» Дортмунд на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел поражение от «Погони» (1:3).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых были официальными в Бундеслиге, а один — товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Тусар, Пртаин, Юранович, Стайн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) «Унион Берлин» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, если учесть лишь две победы в пяти последних матчах, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому способны увезти домой три очка.

Шесть голов команды на старте текущего сезона Бундеслиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Хольштайн» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Хольштайн» забивали обе команды

в двух из трех последних матчей «Унион» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Хольштайн Киль» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.83.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Хольштайн Киль».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00