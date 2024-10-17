Чайка
Знамя Труда
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы все никак не выберутся из экватора таблицы. После 14 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.
При этом «Чайка» в 14 поединках настреляла лишь 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.
Чайка — Знамя Труда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. Песчанокопцы не сумели переиграть КАМАЗ (0:0).
До того команда пропустила 5 безответных мячей от «Сочи». Да и «Балтике» подопечные Евгения Калешина уступили (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы намерены побороться за выход в стыки. Да и в Кубке России команда Калешина может пройти достаточно далеко.
Вот только в трех своих последних матчах «Чайка» не забила ни разу. Да и серия из трех матчей без побед не может не удручать.
Нет сомнений, что песчанокопцы будут максимально активно атаковать. Да и проходить столь скромного оппонента команда обязана априори.
«Знамя Труда»
Турнирное положение: Эта команда не блещет даже н уровне второй лиги. По итогам 27 туров первенства она находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Знамя Труда» не столь уверенно действует в плане реализации. В 27 матчах команда наколотила всего 23 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась баллами. Дома она минимально уступила вологодскому «Динамо».
До того команда уступила столичному «Динамо-2» (1:2). А вот поражение от «Сатурна» вышло разгромным (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Знамя Труда» проиграл 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Знамя Труда» имеет явные проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 47 мячей.
При этом «Знамя Труда» не побеждает уже в 7 матчах кряду. Причем в трех последних из них команда уступила.
Ореховозуевцы выполнили свою задачу-минимум. Из своего дивизиона команда уже не вылетит, да и в Кубке успела немного пошуметь.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами сдерживать атаки «Чайки». Да и почему бы ореховозуевцам не сотворить еще одну сенсацию?!
Статистика для ставок
- Песчанокопцы в среднем пропускают почти гол за матч
- «Чайка» не забивала в 3 своих последних поединках
- «Знамя Труда» не побеждает в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 8.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.88 и 1.83.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаПослезавтра в 18:00
- 2.20Сочи — Волга: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.20Торпедо — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Чайка» в последних матчах выглядела неуверенно, да и оборона команды частенько дает сбои.
Песчанокопцы имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.
Ставка: Обе забьют за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.02