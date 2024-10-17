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    «Чайка» — «Знамя Труда». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок России, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Знамя Труда»
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    Евгений Калешин
    17 октября в 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Чайка» и «Знамя Труда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Знамя Труда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 17 Октября 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Знамя Труда

    Знамя Труда

  • Орехово-Зуево
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы все никак не выберутся из экватора таблицы. После 14 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

    При этом «Чайка» в 14 поединках настреляла лишь 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Чайка — Знамя Труда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. Песчанокопцы не сумели переиграть КАМАЗ (0:0).

    До того команда пропустила 5 безответных мячей от «Сочи». Да и «Балтике» подопечные Евгения Калешина уступили (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Песчанокопцы намерены побороться за выход в стыки. Да и в Кубке России команда Калешина может пройти достаточно далеко.

    Вот только в трех своих последних матчах «Чайка» не забила ни разу. Да и серия из трех матчей без побед не может не удручать.

    Нет сомнений, что песчанокопцы будут максимально активно атаковать. Да и проходить столь скромного оппонента команда обязана априори.

    «Знамя Труда»

    Турнирное положение: Эта команда не блещет даже н уровне второй лиги. По итогам 27 туров первенства она находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Знамя Труда» не столь уверенно действует в плане реализации. В 27 матчах команда наколотила всего 23 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась баллами. Дома она минимально уступила вологодскому «Динамо».

    До того команда уступила столичному «Динамо-2» (1:2). А вот поражение от «Сатурна» вышло разгромным (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Знамя Труда» проиграл 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Знамя Труда» имеет явные проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 47 мячей.

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    При этом «Знамя Труда» не побеждает уже в 7 матчах кряду. Причем в трех последних из них команда уступила.

    Ореховозуевцы выполнили свою задачу-минимум. Из своего дивизиона команда уже не вылетит, да и в Кубке успела немного пошуметь.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами сдерживать атаки «Чайки». Да и почему бы ореховозуевцам не сотворить еще одну сенсацию?!

    Статистика для ставок

    • Песчанокопцы в среднем пропускают почти гол за матч

    • «Чайка» не забивала в 3 своих последних поединках

    • «Знамя Труда» не побеждает в 7 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 8.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.88 и 1.83.

    Прогноз: «Чайка» в последних матчах выглядела неуверенно, да и оборона команды частенько дает сбои.

    Песчанокопцы имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.

    Ставка: Обе забьют за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.02

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    «Чайка» — «Знамя Труда»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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