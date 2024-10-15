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    Разгромит ли Румыния Литву?

    Литва — Румыния. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 октября 2024 года

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    Рэзван Марин
    15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Литва и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 15 Октября 2024 года

    Литва

  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
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    Литва

    Турнирное положение: Литва после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций пока что не набрала ни одного очка.

    Литва занимает последнюю, четвертую позицию, отставая на девять баллов от лидера Румынии, на шесть очков от второго Косова и на три пункта — от третьего в группе Кипра.

    Литва — Румыния: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах проиграла Косову (1:2).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле крупно проиграл Румынии с результатом 1:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Литва потерпела поражение.

    Это означает, что у хозяев мизерные шансы как на успех, так и на ничью, пусть даже балтийский коллектив применяет соперника в домашних стенах.

    Два гола команды текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Румыния

    Турнирное положение: Румыния после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала девять очков.

    Румыния закономерно занимает первую позицию, опережая второй в группе Косово на три очка, на шесть — третий Кипр, а также на девять — четвертую Литву.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на выезде разгромила Кипр (3:0).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах крупно обыграла как раз нынешнего соперника со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Румыния лишь выигрывала.

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    Такая форма явно сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на выезде, ведь они на голову превосходят соперника в классе.

    Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Литвы забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Румынии забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах Румынии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.15, успех Литвы — в 7.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли. При этом во всех из них было забито больше одного гола (даже больше двух голов).

    В то же время, в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: Румыния победит и тотал больше 1,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

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    Литва — Румыния: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Румыния Литву?
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