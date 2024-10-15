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    Пропустит ли Иордания вперед Оман?

    Иордания — Оман. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иордания — Оман
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    Сборная Иордании
    15 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Иордания и Оман. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иордания — Оман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Иордания

    Турнирное положение: Иордания после трех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрала четыре балла.

    Иордания занимает третью позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и второго Ирака — они как раз и занимают проходные в финальную часть первые два места.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная дома проиграла Южной Корее (0:2).

    Перед этим во втором туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив на чужом поле переиграла Палестину с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: вышеуказанное поражение от Южной Кореи прервало беспроигрышную серию, которую Иордания демонстрировала на протяжении девяти матчей.

    Такая форма, в целом, сулит хозяевам хорошие шансы на победу, ведь в этих девяти поединках они выиграли шесть раз, а кроме того, имеют преимущество своего поля.

    Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

    Оман

    Турнирное положение: Оман после трех стартовых туров в своей группе квалификации на мировой форум набрал три очка.

    Оман занимает четвертую позицию, на четыре балла отставая от зоны выхода на ЧМ-2026 (второе место), а также на один балл — от третьей в группе Иордании.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная дома разгромила Кувейт (4:0).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора на чемпионат мира на своем поле потерпела крупное поражение от Южной Кореи (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Оман одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, победа и ничья в четырех последних матчах все же позволяет им рассчитывать на ничью.

    Абдул Рахман аль-Мушафири — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Иордании забивали обе команды

    • в семи из девяти последних матчей Иордания выиграла

    • в семи из девяти последних матчей Оман не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иордания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.25, успех Омана — в 4.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.

    При этом гости проиграли два из трех своих последних матчей.

    Ставка: Иордания победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02

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    Иордания — Оман: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Пропустит ли Иордания вперед Оман?
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