Иордания
Турнирное положение: Иордания после трех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрала четыре балла.
Иордания занимает третью позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и второго Ирака — они как раз и занимают проходные в финальную часть первые два места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная дома проиграла Южной Корее (0:2).
Перед этим во втором туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив на чужом поле переиграла Палестину с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: вышеуказанное поражение от Южной Кореи прервало беспроигрышную серию, которую Иордания демонстрировала на протяжении девяти матчей.
Такая форма, в целом, сулит хозяевам хорошие шансы на победу, ведь в этих девяти поединках они выиграли шесть раз, а кроме того, имеют преимущество своего поля.
Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.
Оман
Турнирное положение: Оман после трех стартовых туров в своей группе квалификации на мировой форум набрал три очка.
Оман занимает четвертую позицию, на четыре балла отставая от зоны выхода на ЧМ-2026 (второе место), а также на один балл — от третьей в группе Иордании.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная дома разгромила Кувейт (4:0).
Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора на чемпионат мира на своем поле потерпела крупное поражение от Южной Кореи (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Оман одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, победа и ничья в четырех последних матчах все же позволяет им рассчитывать на ничью.
Абдул Рахман аль-Мушафири — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Иордании забивали обе команды
- в семи из девяти последних матчей Иордания выиграла
- в семи из девяти последних матчей Оман не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иордания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.25, успех Омана — в 4.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.68.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.
При этом гости проиграли два из трех своих последних матчей.
Ставка: Иордания победит за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.02