15 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Иордания и Оман. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иордания — Оман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Иордания

Турнирное положение: Иордания после трех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрала четыре балла.

Иордания занимает третью позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и второго Ирака — они как раз и занимают проходные в финальную часть первые два места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная дома проиграла Южной Корее (0:2).

Перед этим во втором туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив на чужом поле переиграла Палестину с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: вышеуказанное поражение от Южной Кореи прервало беспроигрышную серию, которую Иордания демонстрировала на протяжении девяти матчей.

Такая форма, в целом, сулит хозяевам хорошие шансы на победу, ведь в этих девяти поединках они выиграли шесть раз, а кроме того, имеют преимущество своего поля.

Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

Оман

Турнирное положение: Оман после трех стартовых туров в своей группе квалификации на мировой форум набрал три очка.

Оман занимает четвертую позицию, на четыре балла отставая от зоны выхода на ЧМ-2026 (второе место), а также на один балл — от третьей в группе Иордании.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная дома разгромила Кувейт (4:0).

Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора на чемпионат мира на своем поле потерпела крупное поражение от Южной Кореи (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Оман одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, победа и ничья в четырех последних матчах все же позволяет им рассчитывать на ничью.

Абдул Рахман аль-Мушафири — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Иордании забивали обе команды

в семи из девяти последних матчей Иордания выиграла

в семи из девяти последних матчей Оман не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иордания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.25, успех Омана — в 4.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.68.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.

При этом гости проиграли два из трех своих последних матчей.

Ставка: Иордания победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.02