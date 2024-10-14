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    Таджики начнут без раскачки

    Таджикистан — Филиппины. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 октября 2024 года

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    Сборная Таджикистана
    14 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Филиппины. Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Филиппины, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 14 Октября 2024 года

    Таджикистан

  • Душанбе
    •  Таджикистан 12:30 Филиппины

    Филиппины

  • Манила
    •

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджикистан уже не выйдет на Мундиаль. В своем квартете команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом Таджикистан не побежал в 3 своих последних поединках. Причем в них команда не сумела отличиться ни разу.

    Таджикистан — Филиппины: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Таджики с минимальным счетом проиграла сирийцам.

    А вот до того Таджикистан в серии пенальти одолел филиппинцев. При этом поединок с Ливаном завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Таджикистан явно постарается занять 3 место на Кубке короля Таиланда. Да и оппонент выглядит не столь монолитно.

    Матчи против филиппинцев для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных поединков Таджикистан выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    Филиппины

    Турнирное положение: Филиппинцы также провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своей группы.

    Причем Филиппины в 6 матчах группы набрали всего 1 балл. При этом команда забила 3 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Филиппинцы уступили Таиланду (1:3).

    До того команда в серии пенальти уступила таджикам. Да и чуть ранее филиппинцы уступили сборной Малайзии (1:2).

    Вообще же, Филиппины в 5 своих последних матчах уступили 4 раза. Забила в них команда 4 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне слабо. Филиппинцы не побеждают уже год.

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    При этом Филиппины давненько не обыгрывала Таджикистан. Последняя виктория над соперником случилась еще шесть лет назад.

    Наверняка команде придется больше обороняться. Свои шансы филиппинцы будут стараться найти на контратаках.

    Нет сомнений, что гости не собираются окапываться у своих владений. Да и оппонент имеет некоторые проблемы в плане надежности своих тылов.

    Статистика для ставок

    • Таджикистан не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Таджики не забивали в 3 своих последних поединках

    • Филиппинцы последний раз обыграли таджиков 6 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: Сборная Таджикистана традиционно успешно противостоит филиппинцам, и уж точно начнет встречу активно.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

    Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.45

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    Таджикистан — Филиппины: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Таджики начнут без раскачки
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