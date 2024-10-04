Наполи
Комо
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанцы здорово стартовали в новом сезоне Серии А.
В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Наполи — Комо: коэффициенты букмекеров
Команда из Неаполя смогла 11 раз забила и 4 раза пропустила.
Последние матчи: в прошлом туре «голубые» победили «Монцу» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).
Перед этим «маленькие ослы» также переиграли «Кальяри» (0:4), «Парму» (2:1) и «Болонью» (3:0).
Помимо этого, «партенопейцы» разбили «Палермо» (5:0) в Кубке Италии.
Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Алекс Мерет и Мариу Руй.
Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас отлично себя чувствуют и показывают прекрасную игру.
Думается, что «Наполи», который не выступает в еврокубках, сможет побороться за самые высокие места в этом сезоне.
«Комо»
Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо выступает на старте сезона.
Коллектив, который только вернулся в Серию А, смог набрать 8 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Команда из Комо смогла 9 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Комо» победил «Верону» (3:2) и «Аталанту» (3:2).
До этого же подопечные Сеска Фабрегаса сыграли вничью с «Болоньей» (2:2) и уступили «Удинезе» (0:1).
Также новичок Серии А уже успел вылететь из Кубка Италии, уступив по пенальти «Сампдории».
Не сыграют: под вопросом выход на поле только Федерико Барбы.
Состояние команды: «Комо» отлично себя чувствует в Серии А и пока что является крепким середняком.
Думается, что главной задачей «Комо» является закрепиться в Серии А, а вот со следующего сезона уже можно будет думать о большем.
Статистика для ставок
- «Наполи» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- «Комо» не проигрывает на протяжении 3 матчей
- Команды не играли между собой с 2004 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Комо» — в 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно равными коэффициентами — 1.72 и 2.15.
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Прогноз: «Комо» показывает хороший футбол, поэтому предположим, что если команда и проиграет, то сделает это минимально.
Ставка: победа «Комо» с форой+1 за 2.15.
Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому логично предположить, что обе смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.90