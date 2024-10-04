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    «Наполи» и «Комо» забьют друг другу

    «Наполи» — «Комо». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Комо»
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    Хвича Кварацхелия («Наполи»)
    4 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Комо». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 19:30 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанцы здорово стартовали в новом сезоне Серии А.

    В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    Наполи — Комо: коэффициенты букмекеров

    Команда из Неаполя смогла 11 раз забила и 4 раза пропустила.

    Последние матчи: в прошлом туре «голубые» победили «Монцу» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).

    Перед этим «маленькие ослы» также переиграли «Кальяри» (0:4), «Парму» (2:1) и «Болонью» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Помимо этого, «партенопейцы» разбили «Палермо» (5:0) в Кубке Италии.

    Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Алекс Мерет и Мариу Руй.

    Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас отлично себя чувствуют и показывают прекрасную игру.

    Думается, что «Наполи», который не выступает в еврокубках, сможет побороться за самые высокие места в этом сезоне.

    «Комо»

    Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо выступает на старте сезона.

    Коллектив, который только вернулся в Серию А, смог набрать 8 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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    • Команда из Комо смогла 9 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Комо» победил «Верону» (3:2) и «Аталанту» (3:2).

    До этого же подопечные Сеска Фабрегаса сыграли вничью с «Болоньей» (2:2) и уступили «Удинезе» (0:1).

    Также новичок Серии А уже успел вылететь из Кубка Италии, уступив по пенальти «Сампдории».

    Не сыграют: под вопросом выход на поле только Федерико Барбы.

    Состояние команды: «Комо» отлично себя чувствует в Серии А и пока что является крепким середняком.

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    Думается, что главной задачей «Комо» является закрепиться в Серии А, а вот со следующего сезона уже можно будет думать о большем.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Комо» не проигрывает на протяжении 3 матчей

    • Команды не играли между собой с 2004 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Комо» — в 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно равными коэффициентами — 1.72 и 2.15.

    Прогноз: «Комо» показывает хороший футбол, поэтому предположим, что если команда и проиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Комо» с форой+1 за 2.15.

    Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому логично предположить, что обе смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.90

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    «Наполи» — «Комо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
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