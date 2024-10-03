3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 28-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского кубка потерпела поражение, уступив на выезде турецкому «Фенербахче» (1:2).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура бельгийского первенства «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле разгромил «Кортрейк» (3:0).

В чемпионате Бельгии коллектив по итогам девяти поединков находится на восьмой позиции, отставая на один балл от зоны чемпионского раунда (топ-6) и на девять очков от лидера «Генка».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Кабангу и Теклаб, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, рассчитывать на ничью вполне позволяет, особенно на своем поле.

Росс Сайкс — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке континентального турнира набрала три очка, довольно неожиданно обыграв на своем поле португальский «Порту» (3:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» в домашних стенах разгромил «Кристиансунд» со счетом 4:0.

Коллектив в своем национальном первенстве за шесть туров до конца розыгрыша занимает первую строчку, на семь баллов опережая своего ближайшего преследователя, а значит близок к завоеванию титула.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей в разных турнирах «Будё-Глимт» выиграл при одном поражении.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

Йенс Хауге — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Юниона» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Юнион» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 4.00, победа «Будё-Глимт» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли.

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Юниона».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25