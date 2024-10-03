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    Остановит ли «Юнион» «Будё-Глимт»?

    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Будё-Глимт». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Будё-Глимт»
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    Йенс Хауге
    3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 28-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского кубка потерпела поражение, уступив на выезде турецкому «Фенербахче» (1:2).

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура бельгийского первенства «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле разгромил «Кортрейк» (3:0).

    В чемпионате Бельгии коллектив по итогам девяти поединков находится на восьмой позиции, отставая на один балл от зоны чемпионского раунда (топ-6) и на девять очков от лидера «Генка».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Кабангу и Теклаб, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, рассчитывать на ничью вполне позволяет, особенно на своем поле.

    Росс Сайкс — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира набрала три очка, довольно неожиданно обыграв на своем поле португальский «Порту» (3:2).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» в домашних стенах разгромил «Кристиансунд» со счетом 4:0.

    Коллектив в своем национальном первенстве за шесть туров до конца розыгрыша занимает первую строчку, на семь баллов опережая своего ближайшего преследователя, а значит близок к завоеванию титула.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей в разных турнирах «Будё-Глимт» выиграл при одном поражении.

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    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

    Йенс Хауге — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Юниона» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Юнион» не выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 4.00, победа «Будё-Глимт» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли.

    Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Юниона».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25

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    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Юнион» «Будё-Глимт»?
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