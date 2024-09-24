24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Торино» и «Эмполи». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» выдали весьма яркий старт в чемпионате. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Торино» не столь мощно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 8 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова сумела победить. «Торино» нанес поражение «Вероне» (3:2).

При этом чуть ранее команда расписала паритет с «Лечче» (0:0). А вот встреча с «Венецией» принесла минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Торино» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате. Да и в Кубке Италии «быки» могут пробраться далеко.

Матчи против «Эмполи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Торино» выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не проигрывают туринцы уже в 8 матчах кряду.

«Эмполи»

Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провелв весьма продуктивно. Нынче она находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Эмполи» в 5 матчах чемпионата набрал 9 очков. Да и борьбы за выживание в нынешнем сезоне команде вполне по силам избежать.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Эмполи» переиграл «Кальяри» (2:0).

А вот несколько раньше команда дала бой «Ювентусу» (0:0). Да и поединок с «Болоньей» принес ничейный результат (1:1).

В 5 своих последних матчах «Эмполи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Эмполи» уже 6 матчей кряду.

При этом «Эмполи» в среднем забивает фактически гол за матч. Правда, победы в нынешнем сезоне команде даются несколько натужно.

В отличной форме пребывает Лоренцо Коломбо. Форвард уже отличился 2 забитыми мячами в Серии А, присовокупив к ним один ассист.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оборона команды выглядит весьма надежно.

Статистика для ставок

«Эмполи» не пропускал в 2 своих последних поединках

Туринцы в среднем пропускают гол за матч

«Торино» не проигрывал в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.71.

Прогноз: «Торино» нынче смотрится выгодно, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Туринцы выглядят в атаке ярче соперника, и уж точно начнут встречу с агрессивных атак.

Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26