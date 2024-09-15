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    Кальяри — Наполи: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Наполи»
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    «Наполи»
    15 сентября в четвертом туре итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 19:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 16 строчке турнирной таблицы, невдалеке от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате островитяне еще не побеждали, расписав две мировых и раз проиграв, забив лишь гол при двух пропущенных.

    Кальяри — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На страте сезона сардинцы в рамках Кубка Италии переиграли скромный «Каррарезе» 3:1. А в первых двух турах чемпионат они на своем поле поочередно поделили очки с «Ромой» 0:0 и «Комо» 1:1.

    В третьем же игровом дне они уступили на выезде «Лечче» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: В рамках чемпионата Италии еще с учетом прошлого сезона «Кальяри» смог добыть только одну викторию. Четыре раза коллектив еще проиграл за это время и расписал аж пять мировых исходов.

    И за весь данный период времени островная команда только в трех случаях уходила с поля без забитого мяча.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Клуб из Неаполя прошлый чемпионат Италии завершил на десятой строке в таблице, проиграв семь пунктов еврозоне.

    В текущем же розыгрыше Серии А «Наполи» два матча выиграл и раз уступил, забил пять мячей при четырех пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Голубые» начали новый сезон с Кубка Италии, где только в серии пенальти сломили сопротивление скромной «Модены» (0:0 основное время).

    В первом туре чемпионата они неожиданно были разгромлены в гостях «Вероной» 0:3, а после этого выиграли две последующие игры, одолев дома 3:0 «Болонью» и 2:1 «Парму».

    Не сыграют: Все основные игроки в строю и готовы помочь своей команде.

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    Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих двух предыдущих встреч, но до этого в официальных поединках неаполитанцы не могли победить на протяжении девяти встреч кряду. За этот период времени они трижды потерпели фиаско и расписали шесть мировых. Причем в трех играх данного отрезка «Наполи» уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В двух предыдущих сезонах на поле «Кальяри» эти соперники играли вничью по 1:1

    • А в пяти из шести предыдущих очных играх данных команд забивали обе стороны

    • Однако только две из восьми последних очных встреч этих клубов завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.88, победа «Кальяри» — 4.40, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Так как неаполитанцы не совсем удачно выступают на выезде, да и к тому же в прошлых двух чемпионатах не смогли обыграть «Кальяри» на его поле, то ставим здесь с Х на хозяев.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.00.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что в большинстве предыдущих очных встреч этих команд неизменно забивали обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.82.

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