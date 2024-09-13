13 сентября в 6-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Вест Армения» и «Пюник». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Армения» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Армения»

Турнирное положение: «Вест Армения» в новом сезоне стартовала крайне слабо. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы.

При этом «Вест Армения» в 3 матчах не набрала ни одного очка. Да и пропустила команда в свои ворота уже 13 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. На выезде она пропустила 6 безответных мячей от «Вана».

А вот до того «Вест Армения» уступила «Арарату» (1:2). Да и поединок с ЦСКА Ереван завершился коллизией (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 18 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вест Армении» явно придется бороться лишь за выживание. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Поединки против «Пюника» для команды традиционно складываются успешно. Во всех четырех очных встречах «Вест Армения» уступила сопернику.

Очевидно, что хозяева будут действовать строго от обороны. Да и проблемы с реализацией для команды до сих актуальны.

«Пюник»

Турнирное положение: «Пюник» явно планирует побороться за высокие места. Вот только нынешний чемпионат команда начала весьма посредственно.

Причем «Пюник» в 3 матчах набрал всего 4 очка. Забила команда всего лишь 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Ширак» был обыгран со счетом 2:0.

До того команда уступила «Целе» (1:4). Хотя до того ей удалось с минимальным счетом переиграть словенцев.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: старт в чемпионате «Пюник» провалил. Так что команде срочно нужно подтягиваться к группе лидеров.

При этом «Пюник» вылетел из еврокубков. Так что теперь все усилия команды будут направлены на улучшение ситуации в чемпионате.

Нет сомнений, что гости постараются разжиться тремя очками. Обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оппонент частенько ошибается в обороне.

Статистика для ставок

«Пюник» в 3 первых матчах чемпионата забил всего 2 мяча

«Вест Армения» проиграла в 4 своих последних поединках

«Пюник» обыгрывал «Вест Армению» во всех 4 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.15, а победа оппонента — в скромные 8.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.63.

Прогноз: Номинальные гости наверняка будут активно атаковать, в чем просто обязаны преуспеть.

«Пюник» наверняка постарается поправить свое турнирное положение, да и «Вест Армения» частенько ошибается у своих ворот.

Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75