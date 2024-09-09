9 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Румыния и Литва. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Литва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на Евро-2024, пробившись в финальную часть с первого места в группе.

Команда неплохо выступила на самом континентальном первенстве, где смогла выйти из группы, после чего в 1/8 финала пропустила вперед Нидерланды.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле разгромила Косово (3:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива из трех поединков, которые были официальными и прошли на Евро-2024 и в Лиге наций.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах Румыния выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов, тем не менее, уровень соперника, да еще и фактор своего поля, позволяет им на это рассчитывать.

Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Литва

Турнирное положение: Литва в очередной раз провела слабую квалификацию на Евро-2024, заняв предпоследнее, четвертое место в группе.

Команда пропустила на первые две проходные позиции Венгрию и Сербию, тогда как третья строчка в квинтете осталась за Черногорией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле уступила Кипру (0:1).

Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, один из которых пришелся на Кубок Балтии, а другой — на Лигу наций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Литва проиграла четырежды при трех победах и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям больших шансов на успех, но самое главное — класс соперника сам по себе сужает возможности балтийской сборной.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Румынии хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Румынии забивала только одна команда

в семи последних матчах Литвы забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.30, успех Литвы — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются букмекерами с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в 11-ти их последних выездных поединках.

В то же время, в двух из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в двух последних матчах Литва проиграла, и именно с таким тотал голов.

Ставка: Румыния победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.90