ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ» Артур ГомесВ ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо» Сборная ГерманииГермания — Венгрия 5:0. Онлайн
  • 02:25
    • Арина Соболенко — победительница US Open-2024
  • 00:13
    • Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука
  • 23:50
    • Нидерланды крупно выиграли у Боснии и Герцеговины в Лиге наций
  • 23:39
    • Германия разгромила Венгрию в матче Лиги наций
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Укрепит ли Румыния свое лидерство?

    Румыния — Литва: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Румынии Прогнозы на Сборная Литвы Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Румыния — Литва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деннис Ман (Румыния)
    9 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Румыния и Литва. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Литва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 09 Сентября 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 21:45 Литва

    Литва

  • Вильнюс
    •

    Румыния

    Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на Евро-2024, пробившись в финальную часть с первого места в группе.

    Команда неплохо выступила на самом континентальном первенстве, где смогла выйти из группы, после чего в 1/8 финала пропустила вперед Нидерланды.

    Румыния — Литва: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле разгромила Косово (3:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива из трех поединков, которые были официальными и прошли на Евро-2024 и в Лиге наций.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах Румыния выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов, тем не менее, уровень соперника, да еще и фактор своего поля, позволяет им на это рассчитывать.

    Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Литва

    Турнирное положение: Литва в очередной раз провела слабую квалификацию на Евро-2024, заняв предпоследнее, четвертое место в группе.

    Команда пропустила на первые две проходные позиции Венгрию и Сербию, тогда как третья строчка в квинтете осталась за Черногорией.

  • Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • Одинннадцать игроков до 21 года которые надеются на свой прорывной сезон в Премьер-лиге
  • 06/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле уступила Кипру (0:1).

    Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, один из которых пришелся на Кубок Балтии, а другой — на Лигу наций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Литва проиграла четырежды при трех победах и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма не сулит гостям больших шансов на успех, но самое главное — класс соперника сам по себе сужает возможности балтийской сборной.

    В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей Румынии хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Румынии забивала только одна команда

    • в семи последних матчах Литвы забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.30, успех Литвы — в 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются букмекерами с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в 11-ти их последних выездных поединках.

    В то же время, в двух из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в двух последних матчах Литва проиграла, и именно с таким тотал голов.

    Ставка: Румыния победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Андраде — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бернс — Брэди
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  4.40
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Шаблий
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люксембург — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ливан — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Румыния — Литва: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Укрепит ли Румыния свое лидерство?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры