4 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ливан и Таджикистан. Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ливан — Таджикистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ливан

Турнирное положение: Ливан провалил последнюю квалификацию на Мундиаль. Команда в своей группе финишировала на 3 месте.

При этом Ливан в квалификации добыл одну победу в 6 матчах. При этом команда забила всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ливанцы учинили разгром Бангладешу (4:0).

А вот до того Ливан не сумел переиграть Палестину (0:0). Правда, Австралии команда уступила по всем статьям (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ливанцы не пропускали в 2 своих последних поединках. Да в единственной очной встрече команда уступила таджикам.

Поединки с крепкими оппонентами складываются для команды сложно. Тем же австралийцам Ливан уступил дважды кряду.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы добыть долгожданную викторию. Тем паче, оппонент для этого вполне подходящий.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики не лучшим образом выступили в последнем отборе на Мундиаль. Там они заняли 3 место в своей группе.

Причем Таджикистан в 6 поединках добыл всего 8 очков. Забила команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Таджики учинили разгром Пакистану (3:0).

А вот встреча со сборной Иордании завершилась разгромным поражением (0:3). Зато поединок с аравийцами завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются таджикам уж очень непросто. Да и стабильность в результатах отсутствует.

При этом Таджикистан способен выдать отдельный качественный поединок. Одна ничья с сильной Саудовской Аравией чего стоит!

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Таджики явно постараются снова одолеть ливанцев.

Статистика для ставок

Таджикистан до своей последней виктории не побеждал в 5 матчах кряду

Ливанцы не проигрывали и не пропускали в 2 своих последних матчах

Единственный очный поединок соперников завершился победой таджиков (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: Ливанцы нынче выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Сборная Таджикистана крайне нестабильна, да и оборона команды ошибается чересчур часто.

Ставка: Победа Ливана за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.05