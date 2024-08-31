31 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам двух туров АПЛ рядом с зоной вылета внизу турнирной таблицы, занимая 15-ю позицию.

Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета только на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии трех очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка английской Лиги клуб дома разгромил «Транмер» (4:0).

Перед этим во втором туре АПЛ клуб на чужом поле уступил «Фулхэму» (1:2), а значит пока что остается без побед.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Дака, Столярчик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (трех контрольных и трех официальных), «Лестер» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о явно не лучшей форме коллектива, особенно против представителя топ-4 прошлого сезона. С другой стороны — соперник также не демонстрирует хорошую форму.

Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после двух стартовых туров английского первенства набрала три очка.

Команда находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции, на один балл отставая от зоны еврокубков (пятая строчка) и на три пункта опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:2).

Это поражение стало для коллектива пятым в семи последних поединках, пять из которых были товарищескими, а еще два — официальными.

Не сыграют: травмированы — Кэш, Ольсен, Камара и Мингс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Астон Вилла» выиграла лишь дважды при пяти поражениях.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно против соперника, которого непросто обыграть на его поле.

Два гола команды в новом сезоне АПЛ забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Лестера» забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей «Астон Вилла» не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.00, победа «Лестера» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не выиграли. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева не проиграли.

Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.50