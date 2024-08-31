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    Остановит ли «Лестер» «Астон Виллу»?

    Лестер — Астон Вилла: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Астон Вилла»
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    Джейми Варди («Лестер»)
    31 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам двух туров АПЛ рядом с зоной вылета внизу турнирной таблицы, занимая 15-ю позицию.

    Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета только на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии трех очков.

    Лестер — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка английской Лиги клуб дома разгромил «Транмер» (4:0).

    Перед этим во втором туре АПЛ клуб на чужом поле уступил «Фулхэму» (1:2), а значит пока что остается без побед.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Дака, Столярчик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх (трех контрольных и трех официальных), «Лестер» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о явно не лучшей форме коллектива, особенно против представителя топ-4 прошлого сезона. С другой стороны — соперник также не демонстрирует хорошую форму.

    Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» после двух стартовых туров английского первенства набрала три очка.

    Команда находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции, на один балл отставая от зоны еврокубков (пятая строчка) и на три пункта опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:2).

    Это поражение стало для коллектива пятым в семи последних поединках, пять из которых были товарищескими, а еще два — официальными.

    Не сыграют: травмированы — Кэш, Ольсен, Камара и Мингс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Астон Вилла» выиграла лишь дважды при пяти поражениях.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно против соперника, которого непросто обыграть на его поле.

    Два гола команды в новом сезоне АПЛ забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Лестера» забивала только одна команда

    • в пяти из семи последних матчей «Астон Вилла» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.00, победа «Лестера» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не выиграли. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева не проиграли.

    Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.50

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