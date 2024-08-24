В матче второго тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле примет «Гавр». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» по итогам прошлой кампании вернулся в элитный дивизион, обыграв в плей-офф представителя элиты «Мец».

Команда, которая в регулярном чемпионате Лиги 2 заняла третье место, обыграла соперника дома со счетом 2:1, после чего на выезде разошлась миром — 2:2.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на выезде проиграл «Монако» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых был товарищеским против «Хетафе» (0:1), а другой прошел в рамках Лиги 1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Аппия, Бриансон, Муэффек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх в разных турнирах «Сент-Этьен» одержал две победы при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах «Стефануа» на победу, особенно если учесть, что в двух последних победах они проиграли.

Ибраим Сиссоко — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 12-мя голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 15-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

Команда после 34-х туров национального первенства опередила на три очка зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на своем поле крупно проиграл ПСЖ (1:4).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были контрольными и один — официальный.

Не сыграют: травмированы — Санганте, Таргальин, Сумаре, Гомис, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были товарищескими, «Гавр» ни разу не выиграл при трех ничьих и трех поражениях.

Такие результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, которому на чужом поле будет тем более сложно набрать хотя бы балл.

Готье Льорис — автор единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Гавр» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Гавра» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Гавра» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех их последних выездных поединках.

В то же время, в пяти из семи последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех последних матчах «Гавр» проиграл.

Ставка: «Сент-Этьен» победит за 2.05