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    «Сент-Этьен» впервые победит после возвращения

    «Сент-Этьен» — «Гавр». Прогноз и ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Гавр»
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    Бен Олд («Сент-Этьен»)
    В матче второго тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле примет «Гавр». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2024 года

    Сент-Этьен

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Сент-Этьен 22:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» по итогам прошлой кампании вернулся в элитный дивизион, обыграв в плей-офф представителя элиты «Мец».

    Команда, которая в регулярном чемпионате Лиги 2 заняла третье место, обыграла соперника дома со счетом 2:1, после чего на выезде разошлась миром — 2:2.

    Сент-Этьен — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на выезде проиграл «Монако» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых был товарищеским против «Хетафе» (0:1), а другой прошел в рамках Лиги 1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Аппия, Бриансон, Муэффек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх в разных турнирах «Сент-Этьен» одержал две победы при двух поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о не лучших шансах «Стефануа» на победу, особенно если учесть, что в двух последних победах они проиграли.

    Ибраим Сиссоко — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 12-мя голами.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 15-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Команда после 34-х туров национального первенства опередила на три очка зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на своем поле крупно проиграл ПСЖ (1:4).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были контрольными и один — официальный.

    Не сыграют: травмированы — Санганте, Таргальин, Сумаре, Гомис, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были товарищескими, «Гавр» ни разу не выиграл при трех ничьих и трех поражениях.

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    Такие результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, которому на чужом поле будет тем более сложно набрать хотя бы балл.

    Готье Льорис — автор единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Гавр» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Гавра» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Гавра» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех их последних выездных поединках.

    В то же время, в пяти из семи последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех последних матчах «Гавр» проиграл.

    Ставка: «Сент-Этьен» победит за 2.05

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    «Сент-Этьен» — «Гавр». Прогноз и ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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