24 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Урал». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали в первенстве вполне прилично. По итогам 6 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтехимик» в 6 поединках сумел разжиться 10 очками. Вот только пропускает команда в среднем более гола за матч — 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре нижнекамцы потерпели поражение. «Нефтехимик» пал под натиском «Торпедо» (1:2).

До того команда не уступила тульскому «Арсеналу» (1:1). А вот поединок с «Ротором» подопечные Кирилла Новикова завершили победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечным Новикова палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

Поединки с «Уралом» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Нефтехимик» проиграл 2 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что нижнекамцы постараются зацепиться за очки. Вот только стабильности команде Новикова пока недостает.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. По итогам первых 6 туров команда находится на 2 месте.

Причем «Урал» шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять очередные три очка. «Урал» не заметил «Чайку» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Уфе» (2:0). Зато крепкий «Сокол» оказался подопечным Евгения Аверьянова не по зубам (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Аверьянова преуспевает в плане игры и результатов. В двух последних матчах уральцы победили.

При этом «Урал» не пропустил в 3 своих последних поединках. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 10 мячей.

Состав у команды по именам выглядит весьма выгодно. Один только опытнейший Алексей Ионов чего стоит, да и остальные — под стать!

И уж точно «Урал» постарается добыть третью викторию кряду. Да и юный 16-летний Максим Воронов наверняка снова проявит свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Урал» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Нефтехимик» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Урал» не пропускал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Уральцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Урал» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона нижнекамцев частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Урала» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38