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    Сможет ли «Урал» одолеть нижнекамцев?

    «Нефтехимик» — «Урал». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Урал»
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    Кирилл Новиков
    24 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Урал». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Августа 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали в первенстве вполне прилично. По итогам 6 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» в 6 поединках сумел разжиться 10 очками. Вот только пропускает команда в среднем более гола за матч — 8 мячей.

    Нефтехимик — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре нижнекамцы потерпели поражение. «Нефтехимик» пал под натиском «Торпедо» (1:2).

    До того команда не уступила тульскому «Арсеналу» (1:1). А вот поединок с «Ротором» подопечные Кирилла Новикова завершили победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: подопечным Новикова палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

    Поединки с «Уралом» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Нефтехимик» проиграл 2 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что нижнекамцы постараются зацепиться за очки. Вот только стабильности команде Новикова пока недостает.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. По итогам первых 6 туров команда находится на 2 месте.

    Причем «Урал» шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 4 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять очередные три очка. «Урал» не заметил «Чайку» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Уфе» (2:0). Зато крепкий «Сокол» оказался подопечным Евгения Аверьянова не по зубам (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Аверьянова преуспевает в плане игры и результатов. В двух последних матчах уральцы победили.

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    При этом «Урал» не пропустил в 3 своих последних поединках. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 10 мячей.

    Состав у команды по именам выглядит весьма выгодно. Один только опытнейший Алексей Ионов чего стоит, да и остальные — под стать!

    И уж точно «Урал» постарается добыть третью викторию кряду. Да и юный 16-летний Максим Воронов наверняка снова проявит свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • «Урал» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Нефтехимик» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Урал» не пропускал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Уральцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Урал» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона нижнекамцев частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Урала» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Нефтехимик» — «Урал». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
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