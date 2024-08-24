Нефтехимик
Урал
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали в первенстве вполне прилично. По итогам 6 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Нефтехимик» в 6 поединках сумел разжиться 10 очками. Вот только пропускает команда в среднем более гола за матч — 8 мячей.
Нефтехимик — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре нижнекамцы потерпели поражение. «Нефтехимик» пал под натиском «Торпедо» (1:2).
До того команда не уступила тульскому «Арсеналу» (1:1). А вот поединок с «Ротором» подопечные Кирилла Новикова завершили победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечным Новикова палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.
Поединки с «Уралом» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Нефтехимик» проиграл 2 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что нижнекамцы постараются зацепиться за очки. Вот только стабильности команде Новикова пока недостает.
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. По итогам первых 6 туров команда находится на 2 месте.
Причем «Урал» шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 4 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять очередные три очка. «Урал» не заметил «Чайку» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Уфе» (2:0). Зато крепкий «Сокол» оказался подопечным Евгения Аверьянова не по зубам (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Аверьянова преуспевает в плане игры и результатов. В двух последних матчах уральцы победили.
При этом «Урал» не пропустил в 3 своих последних поединках. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 10 мячей.
Состав у команды по именам выглядит весьма выгодно. Один только опытнейший Алексей Ионов чего стоит, да и остальные — под стать!
И уж точно «Урал» постарается добыть третью викторию кряду. Да и юный 16-летний Максим Воронов наверняка снова проявит свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- «Урал» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Нефтехимик» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Урал» не пропускал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
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Прогноз: Уральцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Урал» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона нижнекамцев частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Урала» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38