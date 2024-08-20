Велес
Амкал
«Велес»
Турнирное положение: «Крылатые быки» выступают в дивизионе А второй лиги. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Велес» в 5 поединках сумел разжиться 11 очками. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч — 12 точных ударов.
Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли три зачетных балла. «Велес» сумел одолеть курский «Авангард» (2:1).
До того команда с таким же счетом переиграла «Калугу». А вот чуть ранее москвичи поделили очки с «Ленинградцем» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Велес» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: москвичи явно намерены как можно скорее вернуться в золотую группу второй лиги. Да и состав у «крылатых быков» по именам весьма неплохой.
Единственный очный поединок с «Амкалом» завершился для команды поражением. В ноябре прошлого года «Велес» в товарищеском матче уступил полпреду Медиалиги (1:2).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в плане реализации у команды полный порядок.
«Амкал»
Турнирное положение: Эта команда давно блистает, и не только на уровне Медиалиги. Там «Амкал» среди явных авторитетов!
Причем «Амкал» уже прошел один раунд пути регионов Кубка России. Причем второлиговая «Коломна» была буквально сметена с газона (8:1).
Последние матчи: проход во второй раунд Кубка уже можно считать успехом. Однако на нем клуб Медиалиги останавливаться не намерен!
Зимой команда выступала в Кубке ФНЛ. Причем там команда дала бой «Спартаку-2» (1:2) и перволиговой «Родине» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» выиграл 1 раз. В них полпред Медиалиги отличился 9 раз, пропустив в свои ворота 5 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой большинству клубов второго дивизиона. Да и настрой на «Велес» явно будет максимальным!
При этом «Амкал» неплохо выглядит в атаке. Форвард Степан Костюков настрелял 3 мяча в ворота «Коломны».
Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у медиа-клуба огромная.
Очевидно, что «Амкал» не собирается лишь обороняться. Более того, команда постарается совершить еще одну сенсацию.
Статистика для ставок
- «Амкал» в предыдущем раунде Кубка разгромил «Коломну» (8:1)
- «Велес» отличился 12 мячами в 5 поединках второй лиги
- «Велес» пока не потерпел ни одного поражения в сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Велес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.77 и 1.96.
- 1.74Динамо Махачкала — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.18Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.78Акрон — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Крылатые быки» выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут матч активно.
«Велес» явно не допустит недооценки оппонента, да и атакует команда весьма неплохо.
Ставка: Победа «Велеса» в 1 тайме за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20