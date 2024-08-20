20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Велес» и «Амкал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Велес» — «Амкал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Велес»

Турнирное положение: «Крылатые быки» выступают в дивизионе А второй лиги. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Велес» в 5 поединках сумел разжиться 11 очками. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч — 12 точных ударов.

Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли три зачетных балла. «Велес» сумел одолеть курский «Авангард» (2:1).

До того команда с таким же счетом переиграла «Калугу». А вот чуть ранее москвичи поделили очки с «Ленинградцем» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Велес» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: москвичи явно намерены как можно скорее вернуться в золотую группу второй лиги. Да и состав у «крылатых быков» по именам весьма неплохой.

Единственный очный поединок с «Амкалом» завершился для команды поражением. В ноябре прошлого года «Велес» в товарищеском матче уступил полпреду Медиалиги (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в плане реализации у команды полный порядок.

«Амкал»

Турнирное положение: Эта команда давно блистает, и не только на уровне Медиалиги. Там «Амкал» среди явных авторитетов!

Причем «Амкал» уже прошел один раунд пути регионов Кубка России. Причем второлиговая «Коломна» была буквально сметена с газона (8:1).

Последние матчи: проход во второй раунд Кубка уже можно считать успехом. Однако на нем клуб Медиалиги останавливаться не намерен!

Зимой команда выступала в Кубке ФНЛ. Причем там команда дала бой «Спартаку-2» (1:2) и перволиговой «Родине» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» выиграл 1 раз. В них полпред Медиалиги отличился 9 раз, пропустив в свои ворота 5 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой большинству клубов второго дивизиона. Да и настрой на «Велес» явно будет максимальным!

При этом «Амкал» неплохо выглядит в атаке. Форвард Степан Костюков настрелял 3 мяча в ворота «Коломны».

Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у медиа-клуба огромная.

Очевидно, что «Амкал» не собирается лишь обороняться. Более того, команда постарается совершить еще одну сенсацию.

Статистика для ставок

«Амкал» в предыдущем раунде Кубка разгромил «Коломну» (8:1)

«Велес» отличился 12 мячами в 5 поединках второй лиги

«Велес» пока не потерпел ни одного поражения в сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Велес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.77 и 1.96.

Прогноз: «Крылатые быки» выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

«Велес» явно не допустит недооценки оппонента, да и атакует команда весьма неплохо.

Ставка: Победа «Велеса» в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20