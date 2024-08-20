Будё-Глимт
Црвена Звезда
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Будё-Глимт» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Норвегии прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором она прошла латвийскую РФШ, после чего в третьем раунде — польскую «Ягеллонию».
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на ответный поединок предыдущего круга отбора Лиги чемпионов, клуб обыграл «Ягеллоню» со счетом 4:1.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу на выход в групповой этап главного еврокубка.
Миккельсен, Хог, Сальтнес и Фет — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря очередному чемпионскому титулу в Сербии.
Команда на 18 очков опередила своего ближайшего преследователя в лице принципиального конкурента «Партизана», который уже прекратил выступления в отборе главного еврокубка.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках нового розыгрыша сербской Суперлиги клуб на выезде разгромил «Чукарички» (4:1).
Этот успех продлил победную серию белградцев в три поединка, которые также пришлись на национальное первенство, где они лидируют с 13 очками в активе.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 35-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Црвена Звезда» проиграла лишь раз при 31 победе и трех ничьих.
Бруну Дуарте и Шериф Ндиайе — лучшие бомбардиры команды в сербской Суперлиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл при тотал больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Црвена Звезда» не проиграла
- в пяти последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.10, победа «Црвены Звезды» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. В этих же их поединках забивали больше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было именно так.
Ставка: «Будё-Глимт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40