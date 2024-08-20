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    Обыграет ли «Будё-Глимт» и «Црвену Звезду»?

    Будё-Глимт — Црвена Звезда: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 20.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»
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    «Будё-Глимт»
    Норвежский «Будё-Глимт» на своем поле примет «Црвену Звезду» в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 20 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Августа 2024 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 22:00 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
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    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Норвегии прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором она прошла латвийскую РФШ, после чего в третьем раунде — польскую «Ягеллонию».

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на ответный поединок предыдущего круга отбора Лиги чемпионов, клуб обыграл «Ягеллоню» со счетом 4:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу на выход в групповой этап главного еврокубка.

    Миккельсен, Хог, Сальтнес и Фет — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря очередному чемпионскому титулу в Сербии.

    Команда на 18 очков опередила своего ближайшего преследователя в лице принципиального конкурента «Партизана», который уже прекратил выступления в отборе главного еврокубка.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках нового розыгрыша сербской Суперлиги клуб на выезде разгромил «Чукарички» (4:1).

    Этот успех продлил победную серию белградцев в три поединка, которые также пришлись на национальное первенство, где они лидируют с 13 очками в активе.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 35-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Црвена Звезда» проиграла лишь раз при 31 победе и трех ничьих.

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    Бруну Дуарте и Шериф Ндиайе — лучшие бомбардиры команды в сербской Суперлиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Црвена Звезда» не проиграла

    • в пяти последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.10, победа «Црвены Звезды» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. В этих же их поединках забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: «Будё-Глимт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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