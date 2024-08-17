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    Смогут ли «Ростов» и «Оренбург» показать результативный футбол?

    Ростов — Оренбург: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 17/08/2024 в 19:30

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Оренбург»
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    ФК «Ростов»
    В матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовский коллектив средне стартовал в новом сезоне российского чемпионата.

    Команда из Ростова-на-Дону смогла набрать пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

    Ростов — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Ростовчане смогли четыре раза поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

    До этого «Ростов» проиграл «Зениту» (0:5), победил «Крылья Советов» (3:1) и поделил очки с ЦСКА (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последнем же матче подопечные Валерия Карпина победили «Химки» (3:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

    Состояние команды: ростовчане продолжают набирать форму через игры и с каждым матчем только прибавляют.

    Многие эксперты считают, что «Ростов» должен вести борьбу за топ-5 по итогам сезона. Так и должно быть.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: оренбуржцы достаточно неплохо как для себя начали новый сезон.

    Команда из одноименного города смогла набрать пять баллов и расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице.

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    • Оренбургский коллектив забил пять мячей, а в свои ворота пропустил семь.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Оренбурга уступила ЦСКА (1:5), сыграла вничью с «Акроном» (2:2) и «Ахматом» (0:0), а также победила «Спартак» (2:0).

    В Кубке страны «Оренбург» дважды проиграл — «Химкам» (0:1) и «Локомотиву» (2:3).

    Не сыграют: белорус Тимофей Мартынов не сможет выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Давида Деограсии дают бой всем без исключения командам. Легко с ними точно не будет.

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    Хотя думается, что «Оренбургу» вновь предстоит непростая борьба за выживание в элите отечественного футбола.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» пропускает в последних 5 матчах подряд

    • «Оренбург» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

    • в прошлом сезоне «Ростов» дома переиграл «Оренбург» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.05, победа «Оренбурга» — в 4.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: команды вряд ли будут играть результативно, поэтому вполне возможно, что не забьют 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Прогноз: ростовчане, конечно, являются фаворитами, но думается, что им будет крайне непросто, особенно в первом тайме, который завершится вничью.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.

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    «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ростов» и «Оренбург» показать результативный футбол?
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