Ростов
Оренбург
«Ростов»
Турнирное положение: ростовский коллектив средне стартовал в новом сезоне российского чемпионата.
Команда из Ростова-на-Дону смогла набрать пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ростов — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Ростовчане смогли четыре раза поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» сыграли вничью с «Рубином» (1:1).
До этого «Ростов» проиграл «Зениту» (0:5), победил «Крылья Советов» (3:1) и поделил очки с ЦСКА (0:0).
В последнем же матче подопечные Валерия Карпина победили «Химки» (3:1) в Кубке страны.
Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.
Состояние команды: ростовчане продолжают набирать форму через игры и с каждым матчем только прибавляют.
Многие эксперты считают, что «Ростов» должен вести борьбу за топ-5 по итогам сезона. Так и должно быть.
«Оренбург»
Турнирное положение: оренбуржцы достаточно неплохо как для себя начали новый сезон.
Команда из одноименного города смогла набрать пять баллов и расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице.
Оренбургский коллектив забил пять мячей, а в свои ворота пропустил семь.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Оренбурга уступила ЦСКА (1:5), сыграла вничью с «Акроном» (2:2) и «Ахматом» (0:0), а также победила «Спартак» (2:0).
В Кубке страны «Оренбург» дважды проиграл — «Химкам» (0:1) и «Локомотиву» (2:3).
Не сыграют: белорус Тимофей Мартынов не сможет выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Давида Деограсии дают бой всем без исключения командам. Легко с ними точно не будет.
Хотя думается, что «Оренбургу» вновь предстоит непростая борьба за выживание в элите отечественного футбола.
Статистика для ставок
- «Ростов» пропускает в последних 5 матчах подряд
- «Оренбург» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд
- в прошлом сезоне «Ростов» дома переиграл «Оренбург» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.05, победа «Оренбурга» — в 4.60.
ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: команды вряд ли будут играть результативно, поэтому вполне возможно, что не забьют 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.
Прогноз: ростовчане, конечно, являются фаворитами, но думается, что им будет крайне непросто, особенно в первом тайме, который завершится вничью.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.