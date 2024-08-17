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    «Байер» и «Штутгарт» будут много забивать

    Байер — Штутгарт: прогноз и ставка (коэффициент 2.43) на футбол. 17/08/2024 в 21:30

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Штутгарт»
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    Дениз Ундав
    17 августа в финале Суперкубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Суперкубок 17 Августа 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 21:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» в прошлом сезоне выдал настоящую феерию. Леверкузенцы сделали золотой дубль.

    При этом «Байер» в итоге опередил «Штутгарт» на 17 очков. Плюс команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге.

    Байер — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда добыла одну викторию при одной коллизии.

    Причем «Байер» в своем последнем поединке подписал мировую с «Бетисом» (1:1). А вот до того команда проиграла лондонскому «Арсеналу» (1:4).

    В 5 своих последних матчах «Байер» отличился 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что «Байер» лишь раскачивается. Да и настрой на Суперкубок Германии у команды наверняка будет запредельным.

    При этом «Байер» традиционно успешно противостоит швабам. В 5 последних очных поединках «фармацевты» выиграли дважды при 3 паритетах.

    Последнее поражение от швабов случилось еще 6 лет назад. Вот только победить леверкузенцы не могут уже 3 матча кряду.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Эта команда провела удачный минувший сезон. «Штутгарт» занял 2 место в Бундеслиге.

    При этом «Штутгарт» в 34 поединках настрелял 78 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 39 мячей.

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    • Последние матчи: Летом швабы активно готовились к новому сезону. В 6 спаррингах «Штутгарт» добыл 5 побед при одном паритете.

    При этом «Штутгарт» в своем последнем поединке разгромил «Атлетик» (4:0). Да и спарринг с «Хиросимой» вышел весьма успешным (5:2).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 17 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма качественный. Да и полноценное подписание форварда Дениза Ундава явно пойдет в плюс.

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    При этом «Штутгарт» явно намерен повторить успех минувшего сезона. Ресурсы вполне позволяют биться на нескольких фронтах.

    Наверняка в этом поединке швабы предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и мотивированный Ундав скажет свое веское слово!

    Очевидно, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. В составе швабов забить способен кто угодно.

    Статистика для ставок

    • «Байер» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Штутгарт» выиграл в 5 из 6 своих летних спаррингов

    • Швабы уже 6 лет не могут обыграть «Байер»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей.

    «Байер» в спаррингах не преуспевал, тогда как швабы смотрелись весьма выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.67

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    «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» и «Штутгарт» будут много забивать
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