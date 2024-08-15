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    «Викингур» одолеет «Флору»?

    «Флора» — «Викингур». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    «Флора» — «Ракув»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Флора» — «Викингур». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Флора Таллин

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Флора Таллин 19:00 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
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    «Флора»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 39 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 46 и 58 очков соответственно.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).

    Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Флора» переиграла «Виртус» (5:2 — дома, 0:0 — в гостях).

    Противостояние против «Викингура» в рамках третьего отборочного раунда ЛК «Флора» сыграла вничью с «Викингуром» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Флора» в последних пяти матчах одержала 2 победы, 2 встречи сыграла вничью и 1 поединок проиграла.

    «Викингур»

    Турнирная таблица: «Викингур» лидирует в чемпионате Исландии после матчей 18 тура, аккумулировав 40 очков. В рамках минувшего игрового дня «Викингур» сыграл вничью с командой «Вестри» (1:1).

    Последние матчи: Как победитель первенства своей страны «Викингур» стартовал в в еврокубках в Лиге чемпионов. В первом раунде исландцы уступили «Шэмрок Роверс» (0:0, 1:2).

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  • 12/08/2024

    • Команда из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций. Во втором раунде «Викингур» обыграл «Эгнатию» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях).

    В битве за выход в плей-офф Лиги конференций «Викингуру» противостоит «Флора», их первая дуэль завершилась вничью (1:1).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: «Викингур» демонстрирует беспроигрышную серию из пяти матчей, включая игры чемпионата Исландии и Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Викингура» составляет 5 матчей

    • Беспроигрышная серия «Флоры» составляет 4 матча

    • «Викингур» и «Флора» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.94, а победа «Флоры» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Викингур» сейчас очень силён, к тому же «Флоре» будет сложно против исландцев, которые набрали ход.

    Ставка: Фора «Викингура» (-1) с коэффициентом 2.27.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Флора» — «Викингур»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Викингур» одолеет «Флору»?
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