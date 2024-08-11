11 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Ахмат». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда довольно удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 3-х туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

Команда пока что прекрасно выступает на своем поле в нынешнем сезоне, за 2 матча не пропустив ни одного гола.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Крыльев Советов» со счетом 3:0, а до этого команда одолела «Динамо» с таким же счетом в Кубке России.

У «Спартака» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «красно-белые» забили 9 голов при 1-м пропущенном мяче.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Пока что «Спартак» в полном порядке, команда много забивает и мало пропускает, но при этом «красно-белые» не очень удачно играют против «Ахмата» в очных противостояниях. В последних 5-и встречах «Спартак» одолел соперника только 1 раз.

У московской команды отличную форму набрал нападающий Манфред Угальде, который в последних 3-х встречах забил 4 гола.

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 14-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе. Пока что «Ахмат» ни разу не выиграл в рамках чемпионата России.

На чужом поле грозненская команда выступает не очень удачно на старте, хотя в прошлом сезоне «Ахмат» выглядел довольно мощно.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда крупно проиграла «Локомотиву» со счетом 0:5. Матчем ранее «Ахмат» разгромил «Пари НН» (4:1) в рамках группового этапа Кубка России.

В 4-х официальных матчах нынешнего сезона команда проиграла только 1 раз, дважды сыграла вничью и однажды выиграла. За этот период «Ахмат» забил 5 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Лукас Ловат и Амин Талал (у обоих — травмы).

Состояние команды: За исключением последнего матча, «Ахмат» навязывает борьбу своим соперникам в каждой встрече, но в предстоящем поединке со «Спартаком» грозненцы точно не считаются фаворитами.

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Ахмат» только 1 раз проиграл «Спартаку», трижды сыграл вничью и однажды победил. Гости вполне могут завязать борьбу «красно-белым» в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Спартак» забивал по 3 гола за игру в последних 3-х встречах

В 3-х из 5-и последних очных матчей «Спартак» и «Ахмат» играли вничью

В последних 5-и встречах на чужом поле «Ахмат» проиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Ахмата» — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» продолжит побеждать, команда явно на ходу.

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: «Ахмат» точно окажет сопротивление «Спартаку», забив как минимум 1 гол.

Ставка: Обе забьют за 1.85.