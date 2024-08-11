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    Продолжатся ли победы «Аякса»?

    «Аякс» — «Херенвен». Прогноз и ставки (к. 2.30) на футбол, Эредивизия, 11 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Херенвен»
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    Стевен Бергейс («Аякс»)
    В матче первого тура нидерландской Эредивизии «Аякс» на своем поле примет «Херенвен». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 17:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Херенвен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 11 Августа 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 17:45 Херенвен

    Херенвен

  • Херенвен
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: «Аякс» по итогам прошлого сезона чемпионата Нидерландов провалился, заняв лишь пятую позицию.

    Команда набрала 56 баллов в 34-х турах национального первенства и пропустила вперед не только ставшего чемпионом ПСВ, но и также «Фейеноорд», «Твенте» и АЗ.

    Аякс — Херенвен: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Амстердамцы в своей последней игре, которая пришлась на 3-й раунд отбора Лиги Европы, обыграли на выезде греческий «Панатинаикос» (1:0).

    Перед этим клуб преодолел стадию второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором справился с сербской «Войводиной» с общим счетом 4:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Расмуссен, Вейндал, ван Аксель Донген, Авила, дисквалифицирован — Бергвейн.

    Состояние команды: в семи последних играх разных статусов и турниров «Аякс» неизменно побеждал.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива на старте нового сезона, который кроме европейской арены теперь распространяется и на внутреннее первенство.

    Брайан Бробби — лучший бомбардир клуба в нидерландской лиге прошлого сезона с 18-ю голами.

    «Херенвен»

    Турнирное положение: «Херенвен» по итогам прошлой кампании нидерландской лиги занял 11-ю строчку в середине таблицы.

    Команда на девять очков отстала от зоны плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги конференций, а также на восемь баллов опередила зону плей-офф за выживание в элите.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл английскому «Мидлсбро» (0:1) на выезде.

    Эта неудача прервала победную мини-серию клуба в два поединка, которые также были контрольными. Грядущая игра будет для него первой официальном в новой кампании.

    Не сыграют: травмирован — Нюннели, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Эредивизию и товарищеские встречи, «Херенвен» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Закономерно, что с такой формой коллектив будет аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда местного футбола.

    Пелле ван Амерсфот, который ушел из клуба — его лучший бомбардир в чемпионате прошлого сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Аякс» не пропустил

    • в трех из четырех последних матчей «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Херенвена» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.90, победа «Херенвена» — в 6.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. При этом в пяти из семи последних их домашних поединков хотя бы один из соперников не забивал.

    При этом последний сценарий был реализован и в двух предыдущих матчах «Херенвена».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Аякса».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80

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