Аякс
Херенвен
«Аякс»
Турнирное положение: «Аякс» по итогам прошлого сезона чемпионата Нидерландов провалился, заняв лишь пятую позицию.
Команда набрала 56 баллов в 34-х турах национального первенства и пропустила вперед не только ставшего чемпионом ПСВ, но и также «Фейеноорд», «Твенте» и АЗ.
Аякс — Херенвен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Амстердамцы в своей последней игре, которая пришлась на 3-й раунд отбора Лиги Европы, обыграли на выезде греческий «Панатинаикос» (1:0).
Перед этим клуб преодолел стадию второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором справился с сербской «Войводиной» с общим счетом 4:1.
Не сыграют: травмированы — Расмуссен, Вейндал, ван Аксель Донген, Авила, дисквалифицирован — Бергвейн.
Состояние команды: в семи последних играх разных статусов и турниров «Аякс» неизменно побеждал.
Такие результаты говорят об отличной форме коллектива на старте нового сезона, который кроме европейской арены теперь распространяется и на внутреннее первенство.
Брайан Бробби — лучший бомбардир клуба в нидерландской лиге прошлого сезона с 18-ю голами.
«Херенвен»
Турнирное положение: «Херенвен» по итогам прошлой кампании нидерландской лиги занял 11-ю строчку в середине таблицы.
Команда на девять очков отстала от зоны плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги конференций, а также на восемь баллов опередила зону плей-офф за выживание в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл английскому «Мидлсбро» (0:1) на выезде.
Эта неудача прервала победную мини-серию клуба в два поединка, которые также были контрольными. Грядущая игра будет для него первой официальном в новой кампании.
Не сыграют: травмирован — Нюннели, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Эредивизию и товарищеские встречи, «Херенвен» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.
Закономерно, что с такой формой коллектив будет аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда местного футбола.
Пелле ван Амерсфот, который ушел из клуба — его лучший бомбардир в чемпионате прошлого сезона с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Аякс» не пропустил
- в трех из четырех последних матчей «Аякса» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Херенвена» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.90, победа «Херенвена» — в 6.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. При этом в пяти из семи последних их домашних поединков хотя бы один из соперников не забивал.
При этом последний сценарий был реализован и в двух предыдущих матчах «Херенвена».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Аякса».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80