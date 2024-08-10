«СКА-Хабаровск» на своем поле примет ярославский «Шинник» в 5-м туре первенства первой российской лиги. Матч состоится 10 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.

В новом же чемпионате «СКА-Хабаровск» набрал всего три очка в четырех играх и идет третьим с конца.

Последние матчи: Первые два поединка нового чемпионата «армейцы» проиграли, потерпев гостевые фиаско от московских «Торпедо» 0:4 и «Родины» 0:1. Затем они неожиданно на выезде одолели 2:1 «Сочи», а в прошлом туре дома были разгромлены «Аланией» 0:3.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» за минувшие десять встреч первенства страны умудрился проиграть в девяти из них и раз за это время победил. Всего же за минувшие 11 матчей чемпионата у команды только одна виктория, одна ничья и девять фиаско. И за весь этот период коллектив в семи случаях уходил с поля без результативных действий.

«Шинник»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше первенства первой лиги клуб из Ярославля финишировал с 51 очком на седьмом месте, отстав от четвертой строки на четыре пункта.

А вот в новом чемпионате «Шинник» проиграл все четыре проведенные встречи и засел на самом дне турнирки.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Сперва «черно-синие» уступили дома 0:1 «Ротору», затем в гостях 1:2 «Уралу». А в предыдущих двух игровых днях были повержены на своей территории с одинаковым счетом по 0:2 «Тюменью» и «Сочи».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Шинник» неудачно провел семь своих предыдущих встреч, так ни разу и не выиграв в них. В этот период коллектив расписал одну мировую и потерпел шесть фиаско. Однако до этого он не уступал на протяжении семи игр кряду, выиграв за это время пять встреч при двух мировых исходах.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними победами — 2:0 и 1:2

В четырех из шести последних очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют: нет

«СКА-Хабаровск» дома выиграл у «Шинника» в четырех предыдущих поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «СКА-Хабаровск» — 2.11, победа «Шинника» — 3.50, ничья — 3.28.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.23 и 1.61 соответственно.

Прогноз: Так как зачастую в очных поединках этих команд забивает только одна из сторон, то именно на такой исход рекомендуем здесь ставить.

Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.80.

Прогноз: И также рискнем поставить на то, что «Шинник» наберет первые очки в сезоне и сможет устоять в Хабаровске.

Ставка: Х2 за 1.78.