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    Игра в Португалии принесет верхи

    Брага — Серветт: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.78. 08.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Серветт»
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    «Брага»
    В четверг, 8 августа, в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы португальская «Брага» дома сыграет против швейцарского «Серветта». Начало игры — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:30 Серветт

    Серветт

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Брага»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Брага» финишировала на четвертом месте в таблице португальского чемпионата и благодаря этому получила билет в еврокубки.

    Новый чемпионат Португалии еще не стартовал и коллектив провел аж восемь спаррингов, выиграв шесть из них.

    Брага — Серветт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В текущем сезоне «архиепископы» успели провести только два официальных матча. На предыдущей стадии отбора Лиги Европы они дважды без труда обыграли израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы — 2:0 и 5:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В еврокубковых турнирах «Брага» в последние годы участвует постоянно и имеет там определенные успехи. Так в прошлом сезоне «оружейники» вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где неожиданно проиграли противостояние азербайджанскому «Карабаху» — 2:4 и 3:2 ОТ.

    «Серветт»

    Турнирное положение: Клуб из Женевы в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Швейцарии и выиграл национальный кубок.

    В новом чемпионате страны «Серветт» отыграл четыре матча, выиграв три из них при одном фиаско, и идет среди лидеров.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «гранатовые» в матче чемпионата Швейцарии проиграли на выезде «Лугано» со счетом 1:3. А до этого выиграли три игры кряду, но пропуская в каждом поединке. Всего же за четыре встречи они провели уже десять голов в ворота соперников.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В последнее время «Серветт» является постоянным участником еврокубков. Но только в прошлом сезоне он добрался до группового этапа, выйдя в основную сетку Лиги Европы. Там он финишировал на третьем месте и отправился в Лигу конференций, где на стадии 1/16 финала выбил болгарский «Лудогорец», а в 1/8 уступил в серии пенальти чешской «Виктории» из Плзени, завершив оба поединка по 0:0.

    Статистика для ставок

    • «Брага» в новом сезоне провела только две официальные игры, обе их выиграв

    • У «Серветта» четыре поединка в новом сезоне и три виктории при одном фиаско

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.53, победа «Серветта» — 6.00, ничья — 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.38 соответственно.

    Прогноз: На старте сезона обе команды демонстрируют отличную игру в атаке и много забивают. Поэтому от их очной встречи ждем обмена голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на верховой тотал, учитывая то, что почти все игры этих коллективов в новом сезоне были весьма результативными.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.01.

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    «Брага» — «Серветт»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Игра в Португалии принесет верхи
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