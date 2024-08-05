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    Сумеет ли «Абдыш-Ата» деклассировать «Илбирс»?

    «Абдыш-Ата» — «Илбирс». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 5 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Илбирс»
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    «Абдыш-Ата»
    5 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Илбирс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 05 Августа 2024 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 15:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» лишь на 2 очков опережает своего ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем чуть менее 3 голов за матч: 37 мячей в 14 поединках.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. А вот спарринг с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился сухим паритетом.

    До того команда выиграла в 7 матчах кряду. Более того, в 5 последних поединках ворота «Абдыш-Ата» оставались сухими.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Абдыш-Ата» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, не пропустив ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Абдыш-Ата» проиграл лишь в одном матче чемпионата из 14.

    Матчи против «Илбирса» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 13 последних очных поединках «Абдыш-Ата» неизменно побеждал.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от идущего следом «Дордоя». Да и пропустила команда всего лишь 6 мячей в чемпионате.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте.

    Причем «Илбирс» в 13 матчах чемпионата добыл всего 4 победы. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 15 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Таланта» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» завершилась уверенной викторией (4:0).

    Вообще же, «Илбирс» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь 6 очками.

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    Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Илбирс» в среднем почти 2 гола за матч — 23 мяча в 13 поединках.

    Причем «Илбирс» крайне немиролюбив, сыграв вничью лишь однажды. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Абдыш-Ата» команда разгромно уступила.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» в 13 последних очных поединках обыгрывала «Илбирс»

    • «Илбирс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Абдыш-Ата» забивает чаще всех в лиге — 37 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.10, а победа оппонента — в скромные 15.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.30 и 3.08.

    Прогноз: Номинальные гости имеют самую мощную атаку в лиге, к тому же регулярно обыгрывают «Илбирс».

    «Абдыш-Ата» явно намерен оторваться от преследователей, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

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    «Абдыш-Ата» — «Илбирс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Абдыш-Ата» деклассировать «Илбирс»?
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