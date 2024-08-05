5 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Илбирс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» лишь на 2 очков опережает своего ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем чуть менее 3 голов за матч: 37 мячей в 14 поединках.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. А вот спарринг с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился сухим паритетом.

До того команда выиграла в 7 матчах кряду. Более того, в 5 последних поединках ворота «Абдыш-Ата» оставались сухими.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Абдыш-Ата» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Абдыш-Ата» проиграл лишь в одном матче чемпионата из 14.

Матчи против «Илбирса» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 13 последних очных поединках «Абдыш-Ата» неизменно побеждал.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от идущего следом «Дордоя». Да и пропустила команда всего лишь 6 мячей в чемпионате.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте.

Причем «Илбирс» в 13 матчах чемпионата добыл всего 4 победы. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 15 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Таланта» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» завершилась уверенной викторией (4:0).

Вообще же, «Илбирс» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь 6 очками.

Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Илбирс» в среднем почти 2 гола за матч — 23 мяча в 13 поединках.

Причем «Илбирс» крайне немиролюбив, сыграв вничью лишь однажды. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Абдыш-Ата» команда разгромно уступила.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» в 13 последних очных поединках обыгрывала «Илбирс»

«Илбирс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Абдыш-Ата» забивает чаще всех в лиге — 37 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.10, а победа оппонента — в скромные 15.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.30 и 3.08.

Прогноз: Номинальные гости имеют самую мощную атаку в лиге, к тому же регулярно обыгрывают «Илбирс».

«Абдыш-Ата» явно намерен оторваться от преследователей, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.10