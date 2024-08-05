Абдыш-Ата
Илбирс
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» лишь на 2 очков опережает своего ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем чуть менее 3 голов за матч: 37 мячей в 14 поединках.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. А вот спарринг с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился сухим паритетом.
До того команда выиграла в 7 матчах кряду. Более того, в 5 последних поединках ворота «Абдыш-Ата» оставались сухими.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Абдыш-Ата» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, не пропустив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Абдыш-Ата» проиграл лишь в одном матче чемпионата из 14.
Матчи против «Илбирса» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 13 последних очных поединках «Абдыш-Ата» неизменно побеждал.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от идущего следом «Дордоя». Да и пропустила команда всего лишь 6 мячей в чемпионате.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте.
Причем «Илбирс» в 13 матчах чемпионата добыл всего 4 победы. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 15 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Таланта» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» завершилась уверенной викторией (4:0).
Вообще же, «Илбирс» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь 6 очками.
Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Илбирс» в среднем почти 2 гола за матч — 23 мяча в 13 поединках.
Причем «Илбирс» крайне немиролюбив, сыграв вничью лишь однажды. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.
Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Абдыш-Ата» команда разгромно уступила.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» в 13 последних очных поединках обыгрывала «Илбирс»
- «Илбирс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Абдыш-Ата» забивает чаще всех в лиге — 37 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.10, а победа оппонента — в скромные 15.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.30 и 3.08.
- 1.75Факел — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.73Ахмат — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Номинальные гости имеют самую мощную атаку в лиге, к тому же регулярно обыгрывают «Илбирс».
«Абдыш-Ата» явно намерен оторваться от преследователей, и наверняка неоднократно вскроет оборону соперника.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.10