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    Француженки отправят бразильянок домой

    Франция (жен) — Бразилия (жен). Прогноз и ставки (к. 1.75) на футбол, Париж 2024, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция (жен) — Бразилия (жен)
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    Женская сборная Франции
    3 августа в Нанте в матче четвертьфинала Олимпийских игр сыграют женские сборные Франции и Бразилии. Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция (жен) — Бразилия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. 1/4 финала 03 Августа 2024 года

    1A

  • Париж-2024. Женщины. 1/4 финала
  •  1A 22:00 3BC

    3BC

  • Париж-2024. Женщины. 1/4 финала
  •

    Франция (жен)

    Турнирное положение: Женская сборная Франции смогла выиграть свой квартет на групповом этапа, набрав шесть пунктов.

    Француженки выиграли два матча и один поединок проиграли, забили шесть мячей при пяти пропущенных.

    Последние матчи: Стартовали на турнире «трехцветные» с волевой победы над Колумбией со счетом 3:2, затем они потерпели поражения от сильной сборной Канады 1:2, а в заключительной игры группы обыграли Новую Зеландию — 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Женская сборная Франции в последнее время очень бескомпромиссная, завершив без ничьих десять своих предыдущих игр.

    В этот период француженки смогли выиграть семь встреч и три раза за это время они проиграли.

    Бразилия (жен)

    Турнирное положение: Бразильская сборная принимает участие в Олимпийских играх начиная с 1996 года, ни разу не пропустив турнир. Но взять золотой комплект медалей бразильской сборной так ни разу и не удалось.

    Путевку на Олимпийские игры в Париже сборная Бразилии добыла, оформив победу в Кубке Америки.

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    • Последние матчи: На групповом этапе «селесао», сперва минимально выиграли у Нигерии со счетом 1:0, а после этого поочередно проиграли 1:2 Японии и 0:2 Испании. И с тремя очками с третьего места вышли в плей-офф.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Женская сборная Бразилии проиграла своих два предыдущих поединка. Однако перед этим она имела 5-матчевую беспроигрышную серию, которую начала с мирового исхода, а затем выиграла четыре последующие игры.

    Статистика для ставок

    • Сборная Франции всего два раза проиграла в шести своих последних поединках

    • Франция выиграла у Бразилии в трех последних очных встречах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции (жен) — 1.75, победа Бразилии (жен) — 4.55, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.03 соответственно.

    Прогноз: С данном противостоянии прогнозируем, что хозяева поля смогут обыграть еще в основное время таких удобных для них бразильянок.

    Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.75.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что забить смогут обе команды, ведь француженки пропускали на этом турнире пока в каждой игре.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

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