Копенгаген
Мэгпис
«Копенгаген»
Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Дании финишировал только на третье месте.
И путевку в еврокубки «Копенгаген» добывал через плей-офф, в котором в одноматчевом противостоянии одолел «Раннерс» со счетом 2:1.
Последние матчи: В новом сезоне «львы» провели три официальных матча и все их выиграли. В двух случаях виктории были добыты в поединках нового первенства страны. А третий выигрыш состоялся в гостях над предстоящим противником в первой игре противостояния этих команд — 3:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Копенгаген» в новом сезоне вышел победителем из всех трех своих встреч, забив в них аж восемь голов при всего двух пропущенных. Накануне он в матче чемпионата Дании на своем поле одолел «Орхус» со счетом 3:2.
Напомним, что в прошлом сезоне датчане добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, но там дважды проиграли «Ман Сити» по 1:3.
«Мэгпайс»
Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Гибралтара занял третье место и благодаря этому получил билет в данный турнир.
«Мэгпайс» в таблице первенства безнадежно отстал от первых двух строк, однако и преследователей опередил существенно.
Последние матчи: Гибралтарцы в этом розыгрыше ЛК конференций стартовали с первого раунда отбора, где сенсационно выбили ирландский «Дерри Сити», обыграв его дома 2:0 и проиграв в гостях 1:2 в ОТ. В первой же игре с предстоящим противником дома они уступили 0:3.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Мэгпайс» дважды играл в еврокубках. В двух предыдущих розыгрышах Лиги конференций он завершал борьбу на первом же этапе.
И только в этом розыгрыше ЛК он смог преодолеть хоть один этап, сенсационно выбив «Дерри Сити» из Ирландии.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» вышел победителем из своих четырех предыдущих официальных игр
- «Мэгпайс» проиграл все четыре гостевые игры в еврокубках
- «Копенгаген» победил в Гибралтаре со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копенгагена» — 1.03, победа «Мэгпайс» — 38.00, ничья — 14.20.
ТБ 3,0 и ТМ 3,0 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.25 соответственно.
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Прогноз: Датский коллектив значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и на своем поле должен еще более крупно выиграть, чем в Гибралтаре.
Рекомендуемая ставка: победа «Копенгагена» с форой (-3,5) за 2.20.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что датчане уже в первом тайме отправят в ворота гибралтарцев пару голов.
Ставка: «Копенгаген» забьет в первом тайме больше 1,5 гола за 2.00.