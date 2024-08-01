1 августа датский «Копенгаген» на своем поле сыграет против гибралтарского «Мэгпайса» в ответном матче второго раунда отборочного Лиги конференций. Начало встречи — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Мэгпайс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Дании финишировал только на третье месте.

И путевку в еврокубки «Копенгаген» добывал через плей-офф, в котором в одноматчевом противостоянии одолел «Раннерс» со счетом 2:1.

Последние матчи: В новом сезоне «львы» провели три официальных матча и все их выиграли. В двух случаях виктории были добыты в поединках нового первенства страны. А третий выигрыш состоялся в гостях над предстоящим противником в первой игре противостояния этих команд — 3:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Копенгаген» в новом сезоне вышел победителем из всех трех своих встреч, забив в них аж восемь голов при всего двух пропущенных. Накануне он в матче чемпионата Дании на своем поле одолел «Орхус» со счетом 3:2.

Напомним, что в прошлом сезоне датчане добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, но там дважды проиграли «Ман Сити» по 1:3.

«Мэгпайс»

Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Гибралтара занял третье место и благодаря этому получил билет в данный турнир.

«Мэгпайс» в таблице первенства безнадежно отстал от первых двух строк, однако и преследователей опередил существенно.

Последние матчи: Гибралтарцы в этом розыгрыше ЛК конференций стартовали с первого раунда отбора, где сенсационно выбили ирландский «Дерри Сити», обыграв его дома 2:0 и проиграв в гостях 1:2 в ОТ. В первой же игре с предстоящим противником дома они уступили 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Мэгпайс» дважды играл в еврокубках. В двух предыдущих розыгрышах Лиги конференций он завершал борьбу на первом же этапе.

И только в этом розыгрыше ЛК он смог преодолеть хоть один этап, сенсационно выбив «Дерри Сити» из Ирландии.

Статистика для ставок

«Копенгаген» вышел победителем из своих четырех предыдущих официальных игр

«Мэгпайс» проиграл все четыре гостевые игры в еврокубках

«Копенгаген» победил в Гибралтаре со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копенгагена» — 1.03, победа «Мэгпайс» — 38.00, ничья — 14.20.

ТБ 3,0 и ТМ 3,0 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.25 соответственно.

Прогноз: Датский коллектив значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и на своем поле должен еще более крупно выиграть, чем в Гибралтаре.

Рекомендуемая ставка: победа «Копенгагена» с форой (-3,5) за 2.20.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что датчане уже в первом тайме отправят в ворота гибралтарцев пару голов.

Ставка: «Копенгаген» забьет в первом тайме больше 1,5 гола за 2.00.