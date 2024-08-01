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    «Копенгаген» опять разгромит «Мэгпайс»

    «Копенгаген» — «Мэгпайс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    «Копенгаген»
    1 августа датский «Копенгаген» на своем поле сыграет против гибралтарского «Мэгпайса» в ответном матче второго раунда отборочного Лиги конференций. Начало встречи — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Мэгпайс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:00 Мэгпис

    Мэгпис

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Копенгаген»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Дании финишировал только на третье месте.

    И путевку в еврокубки «Копенгаген» добывал через плей-офф, в котором в одноматчевом противостоянии одолел «Раннерс» со счетом 2:1.

    Последние матчи: В новом сезоне «львы» провели три официальных матча и все их выиграли. В двух случаях виктории были добыты в поединках нового первенства страны. А третий выигрыш состоялся в гостях над предстоящим противником в первой игре противостояния этих команд — 3:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Копенгаген» в новом сезоне вышел победителем из всех трех своих встреч, забив в них аж восемь голов при всего двух пропущенных. Накануне он в матче чемпионата Дании на своем поле одолел «Орхус» со счетом 3:2.

    Напомним, что в прошлом сезоне датчане добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, но там дважды проиграли «Ман Сити» по 1:3.

    «Мэгпайс»

    Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Гибралтара занял третье место и благодаря этому получил билет в данный турнир.

    «Мэгпайс» в таблице первенства безнадежно отстал от первых двух строк, однако и преследователей опередил существенно.

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    • Последние матчи: Гибралтарцы в этом розыгрыше ЛК конференций стартовали с первого раунда отбора, где сенсационно выбили ирландский «Дерри Сити», обыграв его дома 2:0 и проиграв в гостях 1:2 в ОТ. В первой же игре с предстоящим противником дома они уступили 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Мэгпайс» дважды играл в еврокубках. В двух предыдущих розыгрышах Лиги конференций он завершал борьбу на первом же этапе.

    И только в этом розыгрыше ЛК он смог преодолеть хоть один этап, сенсационно выбив «Дерри Сити» из Ирландии.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» вышел победителем из своих четырех предыдущих официальных игр

    • «Мэгпайс» проиграл все четыре гостевые игры в еврокубках

    • «Копенгаген» победил в Гибралтаре со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копенгагена» — 1.03, победа «Мэгпайс» — 38.00, ничья — 14.20.

    ТБ 3,0 и ТМ 3,0 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.25 соответственно.

    Прогноз: Датский коллектив значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и на своем поле должен еще более крупно выиграть, чем в Гибралтаре.

    Рекомендуемая ставка: победа «Копенгагена» с форой (-3,5) за 2.20.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что датчане уже в первом тайме отправят в ворота гибралтарцев пару голов.

    Ставка: «Копенгаген» забьет в первом тайме больше 1,5 гола за 2.00.

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