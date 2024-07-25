25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Ружомберок» и «Трабзонспор». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ружомберок»

Турнирное положение: «Ружомберок» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Словакии, обыграв в финале «Спартак» Трнава.

Команда в словацком чемпионате заняла пятую позицию, отстав от ставшего чемпионом «Слована» Братислава на 26 очков.

Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги Европы клуб потерпел поражение от «Тобола» на выезде — 0:1.

В первой игре на своем поле коллектив разгромил соперника, но уже со счетом 5:2, благодаря чему он и вышел во 2-й отборочный раунд турнира

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (двух официальных и пяти товарищеских) «Ружомберок» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому ему будет весьма сложно даже сыграть вничью — не то что выиграть.

Мартин Бода — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Словакии с пятью голами.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту в чемпионате Турции.

Команда по итогам 38-ми туров отстала от чемпиона «Галатасарая» на 35 (!) очков, тогда как от второго «Фенербахче» — на 32 балла.

Последние матчи: в рамках турецкой Суперлиги клуб в последнем туре обыграл «Анкарагюджю» дома — 4:2.

Таким образом, грядущий поединок во втором раунде Лиги Европы будет для коллектива первым официальным в новой кампании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат и Кубок Турции, «Трабзонспор» выиграл четырежды при одном поражении.

Пол Онуачу — лучший бомбардир команды в турецкой Суперлиге прошлого сезона с 15 голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Ружомберока» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ружомберока» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Трабзонспора» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Ружомберока» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: хозяева выиграли семь из девяти последних матчей. В шести из них было забито больше 2,5 голов.

В четырех из семи последних поединков хозяева не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45