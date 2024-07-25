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    Есть ли у «Ружомберока» шансы против «Трабзонспора»?

    «Ружомберок» — «Трабзонспор». Прогноз и ставки (к. 2.00) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги Европы, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ружомберок» — «Трабзонспор»
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    Пол Онуачу
    25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Ружомберок» и «Трабзонспор». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Ружомберок

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Ружомберок 19:30 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Ружомберок»

    Турнирное положение: «Ружомберок» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Словакии, обыграв в финале «Спартак» Трнава.

    Команда в словацком чемпионате заняла пятую позицию, отстав от ставшего чемпионом «Слована» Братислава на 26 очков.

    Ружомберок — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги Европы клуб потерпел поражение от «Тобола» на выезде — 0:1.

    В первой игре на своем поле коллектив разгромил соперника, но уже со счетом 5:2, благодаря чему он и вышел во 2-й отборочный раунд турнира

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (двух официальных и пяти товарищеских) «Ружомберок» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому ему будет весьма сложно даже сыграть вничью — не то что выиграть.

    Мартин Бода — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Словакии с пятью голами.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту в чемпионате Турции.

    Команда по итогам 38-ми туров отстала от чемпиона «Галатасарая» на 35 (!) очков, тогда как от второго «Фенербахче» — на 32 балла.

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    • Последние матчи: в рамках турецкой Суперлиги клуб в последнем туре обыграл «Анкарагюджю» дома — 4:2.

    Таким образом, грядущий поединок во втором раунде Лиги Европы будет для коллектива первым официальным в новой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат и Кубок Турции, «Трабзонспор» выиграл четырежды при одном поражении.

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    Пол Онуачу — лучший бомбардир команды в турецкой Суперлиге прошлого сезона с 15 голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Ружомберока» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Ружомберока» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Трабзонспора» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Ружомберока» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: хозяева выиграли семь из девяти последних матчей. В шести из них было забито больше 2,5 голов.

    В четырех из семи последних поединков хозяева не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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