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    «Мэгпис» и «Копенгаген» забьют друг другу?!

    «Мэгпис» — «Копенгаген». Прогноз и ставки (к. 2.50) на футбол, Лига Конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мэгпис» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    В матче квалификации Лиги Конференций «Мэгпис» на своем поле примет «Копенгаген». Встреча пройдет 25 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мэгпис» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Мэгпис

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Мэгпис 19:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Мэгпис»

    Положение команды: команда из Гибралтара завершила прошлый сезон местного чемпионата на третьей позиции.

    Гибралтарский коллектив смог набрать 46 очков и на 19 баллов отстал от лидирующего «Линкольна».

    Команда, основанная в 2013 году, смогла 55 раз поразить ворота соперников и 36 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: «Мэгпис» уже стартовал в этом сезоне Лиги конференций. Команда смогла сенсационно пройти североирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Прошлый сезон подопечные Натана Руни завершили поражением от «Монса Калипе» (0:2) и победой над «Манчестер 62» (3:1).

    Не сыграют: в стане команды нет травмированных и дисквалифицированных.

    Состояние команды: Судя по всему, «Мэгпис» успел набрать приличную форму к старту сезона, но любой положительный исход в этом противостоянии будет грандиозным успехом.

    «Мэгпис» считается явным аутсайдером, однако он уже сотворил одну сенсацию и почему бы не сделать вторую?

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже стартовала в новом сезоне чемпионата Дании.

    В прошлом сезоне коллектив из Копенгагена занял третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

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    • Копенгагенцы смогли 64 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: старт сезона выдался для копенгагенского коллектива удачным. Он победил на выезде «Люнгбю» (2:0).

    В рамках подготовки к сезоне «Копенгаген» победил «Силькеборг» (1:0), «Тироль» (5:0) и «Сеннерьюск» (3:2), а также сыграл вничью с «Викторией» (3:3) и уступил «Хиллероду» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: летом команду Якоба Нееструпа пополнили Родриго Хуэскас, Мунаше Гарананга и Натан Тротт.

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    Покинули же коллектив Оскар Хойлунд, Эмиль Хойлунд, Мамаду Карамоко и Давит Хочолава.

    Статистика для ставок

    • «Мэгпис» проиграл 4 из последних 6 официальных матчей

    • «Копенгаген» проиграл только 1 из последних 8 матчей, включая спарринги

    • «Копенгаген» забил в каждом из последних 15 официальных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 16.00, а победа «Мэгписа» — в 29.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.27, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.75.

    Прогноз: «Мэгпайс» сейчас находится в неплохой форме, поэтому поставим на то, что команда не проиграет крупно.

    Ставка: победа «Мэгпайса» с форой+2,5 за 2.50.

    Прогноз: также предположим, что обе команды смогут забить с очень заманчивым коэффициентом.

    Ставка: обе забьют за 3.05.

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