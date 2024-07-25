В матче квалификации Лиги Конференций «Мэгпис» на своем поле примет «Копенгаген». Встреча пройдет 25 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мэгпис» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мэгпис»

Положение команды: команда из Гибралтара завершила прошлый сезон местного чемпионата на третьей позиции.

Гибралтарский коллектив смог набрать 46 очков и на 19 баллов отстал от лидирующего «Линкольна».

Команда, основанная в 2013 году, смогла 55 раз поразить ворота соперников и 36 раз пропустила в свои.

Последние матчи: «Мэгпис» уже стартовал в этом сезоне Лиги конференций. Команда смогла сенсационно пройти североирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Прошлый сезон подопечные Натана Руни завершили поражением от «Монса Калипе» (0:2) и победой над «Манчестер 62» (3:1).

Не сыграют: в стане команды нет травмированных и дисквалифицированных.

Состояние команды: Судя по всему, «Мэгпис» успел набрать приличную форму к старту сезона, но любой положительный исход в этом противостоянии будет грандиозным успехом.

«Мэгпис» считается явным аутсайдером, однако он уже сотворил одну сенсацию и почему бы не сделать вторую?

«Копенгаген»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже стартовала в новом сезоне чемпионата Дании.

В прошлом сезоне коллектив из Копенгагена занял третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

Копенгагенцы смогли 64 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: старт сезона выдался для копенгагенского коллектива удачным. Он победил на выезде «Люнгбю» (2:0).

В рамках подготовки к сезоне «Копенгаген» победил «Силькеборг» (1:0), «Тироль» (5:0) и «Сеннерьюск» (3:2), а также сыграл вничью с «Викторией» (3:3) и уступил «Хиллероду» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: летом команду Якоба Нееструпа пополнили Родриго Хуэскас, Мунаше Гарананга и Натан Тротт.

Покинули же коллектив Оскар Хойлунд, Эмиль Хойлунд, Мамаду Карамоко и Давит Хочолава.

Статистика для ставок

«Мэгпис» проиграл 4 из последних 6 официальных матчей

«Копенгаген» проиграл только 1 из последних 8 матчей, включая спарринги

«Копенгаген» забил в каждом из последних 15 официальных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 16.00, а победа «Мэгписа» — в 29.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.27, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.75.

Прогноз: «Мэгпайс» сейчас находится в неплохой форме, поэтому поставим на то, что команда не проиграет крупно.

Ставка: победа «Мэгпайса» с форой+2,5 за 2.50.

Прогноз: также предположим, что обе команды смогут забить с очень заманчивым коэффициентом.

Ставка: обе забьют за 3.05.