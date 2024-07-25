Мэгпис
Копенгаген
«Мэгпис»
Положение команды: команда из Гибралтара завершила прошлый сезон местного чемпионата на третьей позиции.
Гибралтарский коллектив смог набрать 46 очков и на 19 баллов отстал от лидирующего «Линкольна».
Команда, основанная в 2013 году, смогла 55 раз поразить ворота соперников и 36 раз пропустила в свои.
Последние матчи: «Мэгпис» уже стартовал в этом сезоне Лиги конференций. Команда смогла сенсационно пройти североирландский «Дерри Сити» (2:0, 1:2).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Прошлый сезон подопечные Натана Руни завершили поражением от «Монса Калипе» (0:2) и победой над «Манчестер 62» (3:1).
Не сыграют: в стане команды нет травмированных и дисквалифицированных.
Состояние команды: Судя по всему, «Мэгпис» успел набрать приличную форму к старту сезона, но любой положительный исход в этом противостоянии будет грандиозным успехом.
«Мэгпис» считается явным аутсайдером, однако он уже сотворил одну сенсацию и почему бы не сделать вторую?
«Копенгаген»
Турнирное положение: команда из одноименного города уже стартовала в новом сезоне чемпионата Дании.
В прошлом сезоне коллектив из Копенгагена занял третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков.
Копенгагенцы смогли 64 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: старт сезона выдался для копенгагенского коллектива удачным. Он победил на выезде «Люнгбю» (2:0).
В рамках подготовки к сезоне «Копенгаген» победил «Силькеборг» (1:0), «Тироль» (5:0) и «Сеннерьюск» (3:2), а также сыграл вничью с «Викторией» (3:3) и уступил «Хиллероду» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: летом команду Якоба Нееструпа пополнили Родриго Хуэскас, Мунаше Гарананга и Натан Тротт.
Покинули же коллектив Оскар Хойлунд, Эмиль Хойлунд, Мамаду Карамоко и Давит Хочолава.
Статистика для ставок
- «Мэгпис» проиграл 4 из последних 6 официальных матчей
- «Копенгаген» проиграл только 1 из последних 8 матчей, включая спарринги
- «Копенгаген» забил в каждом из последних 15 официальных матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 16.00, а победа «Мэгписа» — в 29.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.27, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.75.
- 2.25Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.19Динамо Батуми — Дечич: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.95Аргентина (U23) — Марокко (U23): прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Мэгпайс» сейчас находится в неплохой форме, поэтому поставим на то, что команда не проиграет крупно.
Ставка: победа «Мэгпайса» с форой+2,5 за 2.50.
Прогноз: также предположим, что обе команды смогут забить с очень заманчивым коэффициентом.
Ставка: обе забьют за 3.05.