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    «Клуж» уничтожит соперника?

    «Клуж» — «Неман». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клуж» — «Неман»
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    ЧФР «Клуж»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Клуж» — «Неман». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч «Клуж» — «Неман», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    ЧФР Клуж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Клуж»

    Турнирная таблица: «Клуж» — вице-чемпион Румынии. В сезоне 2023/2024 команда набрала 46 очков.

    Последние матчи: Сейчас проходит новый розыгрыш румынского чемпионата, ЧФР после двух туров набрал 4 очка, сыграв вничью с «Рапидом» из Бухареста (2:2) и обыграв «Динамо»из Бухареста (3:2).

    ЧФР Клуж — Неман: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Клуж» играл в квалификации Лиги конференций. Румынский клуб в рамках 2 раунда уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

    «Неман»

    Турнирная таблица: «Неман» в чемпионате Беларуси занимает 3 место с активом 33 очков, выше в турнирной таблице расположилисб «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Перед стартм в еврокубках футболисты «Немана» сыграли товарищескую игру против «Динамо» Брест и выиграли со счётом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Неман» выступал в Лиге конференций, обыграв «Вадуц» из Лихтенштейна и мальтийский «Бальцан», но проиграв словенскому «Целе».

    Статистика для ставок

    • «Клуж» и «Неман» стартуют со 2-го раунда Лиги конференций

    • Победная серия «Немана» составляет три матча

    • «Клуж» и «Неман» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.60, а победа «Немана» — в 11.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.06 соответственно.

    Прогноз: «Неман» не тот клуб, которого стоит бояться, несмотря на трёхматчевую победную серию. Мы предлагаем поставить на успешную игру хозяев — команды «Клуж».

    Ставка: Победа «Клужа» с форой (-2) с коэффициентом 2.31.

    Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по верхам в предстоящей игре.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.18.

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    «Клуж» — «Неман»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Клуж» уничтожит соперника?
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