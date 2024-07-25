ЧФР Клуж
Неман
«Клуж»
Турнирная таблица: «Клуж» — вице-чемпион Румынии. В сезоне 2023/2024 команда набрала 46 очков.
Последние матчи: Сейчас проходит новый розыгрыш румынского чемпионата, ЧФР после двух туров набрал 4 очка, сыграв вничью с «Рапидом» из Бухареста (2:2) и обыграв «Динамо»из Бухареста (3:2).
ЧФР Клуж — Неман: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Клуж» играл в квалификации Лиги конференций. Румынский клуб в рамках 2 раунда уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».
«Неман»
Турнирная таблица: «Неман» в чемпионате Беларуси занимает 3 место с активом 33 очков, выше в турнирной таблице расположилисб «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск.
Последние матчи: Перед стартм в еврокубках футболисты «Немана» сыграли товарищескую игру против «Динамо» Брест и выиграли со счётом 2:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Неман» выступал в Лиге конференций, обыграв «Вадуц» из Лихтенштейна и мальтийский «Бальцан», но проиграв словенскому «Целе».
Статистика для ставок
- «Клуж» и «Неман» стартуют со 2-го раунда Лиги конференций
- Победная серия «Немана» составляет три матча
- «Клуж» и «Неман» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.60, а победа «Немана» — в 11.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.06 соответственно.
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Прогноз: «Неман» не тот клуб, которого стоит бояться, несмотря на трёхматчевую победную серию. Мы предлагаем поставить на успешную игру хозяев — команды «Клуж».
Ставка: Победа «Клужа» с форой (-2) с коэффициентом 2.31.
Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по верхам в предстоящей игре.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.18.