Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Динамо» Батуми — «Дечич». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Батуми — «Дечич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Батуми

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Выше в чемпионате расположились «Иберия 1999», «Торпедо» Кутаиси и «Дила».

Ближайший матч «Динамо» Батуми проведёт 4 августа против команды «Колхети-1913».

Последние матчи: Чемпион Грузии стартовал с поражения в Лиге чемпионов, в стартовой игре квалификации «Динамо» Батуми проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — победа дома, 1:3 — поражение в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Футболисты «Динамо» Батуми в последних пяти одержали 2 побды, 1 встречу завершили вничью и 2 поединка проиграли.

«Дечич»

Турнирная таблица: В высшей лиге чемпионата Черногории «Дечич» выиграл титул, набрав 70 очков. От ближайшего конкурента — команды «Морнар» отрыв победителей составил 6 пунктов.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля, «Дечич» в 1 туре на выезде сыграет против «Сутьески».

В Лиге чемпионов «Дечич» потерпел поражение от валийского коллектива ТНС (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Дечич» не знает радости побед уже на протяжении пяти матчей, проиграв также в товарищеских матчах против «Войводины» (0:2), «Спартак Субботицы» (0:2) и ОФК «Белград» (0:1).

Статистика для ставок

«Динамо» Батуми и «Дечич» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

«Дечич» не может выиграть на протяжении 5 матчей

«Динамо» Батуми и «Дечич» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Батуми — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.40, а победа «Дечич» — 7.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.83 соответственно.

Прогноз: В том что «Динамо» Батуми одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Черногории.

Ставка: Фора «Динамо» Батуми (-1.5) с коэффициентом 2.19.

Прогноз: Или можно сыграть на уверенной победе чемпиона Грузии в первой встрече противостояния с чемпионом Черногории.

Ставка: Фора «Динамо» Батуми (-2) с коэффициентом 3.28.