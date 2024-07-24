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    Динамо Батуми — Дечич: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.19. 24.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Батуми — «Дечич»
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    «Лех» — «Динамо» Батуми
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Динамо» Батуми — «Дечич». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Батуми — «Дечич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2024 года

    Динамо Батуми

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Динамо Батуми 20:00 Дечич

    Дечич

  • Тузи
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    «Динамо» Батуми

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Выше в чемпионате расположились «Иберия 1999», «Торпедо» Кутаиси и «Дила».

    Ближайший матч «Динамо» Батуми проведёт 4 августа против команды «Колхети-1913».

    Динамо Батуми — Дечич: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Чемпион Грузии стартовал с поражения в Лиге чемпионов, в стартовой игре квалификации «Динамо» Батуми проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — победа дома, 1:3 — поражение в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Футболисты «Динамо» Батуми в последних пяти одержали 2 побды, 1 встречу завершили вничью и 2 поединка проиграли.

    «Дечич»

    Турнирная таблица: В высшей лиге чемпионата Черногории «Дечич» выиграл титул, набрав 70 очков. От ближайшего конкурента — команды «Морнар» отрыв победителей составил 6 пунктов.

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    • Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля, «Дечич» в 1 туре на выезде сыграет против «Сутьески».

    В Лиге чемпионов «Дечич» потерпел поражение от валийского коллектива ТНС (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Дечич» не знает радости побед уже на протяжении пяти матчей, проиграв также в товарищеских матчах против «Войводины» (0:2), «Спартак Субботицы» (0:2) и ОФК «Белград» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Батуми и «Дечич» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • «Дечич» не может выиграть на протяжении 5 матчей

    • «Динамо» Батуми и «Дечич» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Батуми — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.40, а победа «Дечич» — 7.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: В том что «Динамо» Батуми одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Черногории.

    Ставка: Фора «Динамо» Батуми (-1.5) с коэффициентом 2.19.

    Прогноз: Или можно сыграть на уверенной победе чемпиона Грузии в первой встрече противостояния с чемпионом Черногории.

    Ставка: Фора «Динамо» Батуми (-2) с коэффициентом 3.28.

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    «Динамо» Батуми — «Дечич»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» добьется разгромной победы над соперником?
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