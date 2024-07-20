20 июля во 2-м туре Первой лиги России сыграют «Родина» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: московская команда стартовала в новом сезоне Первой лиги с ничьи, поэтому пока что имеет в своем активе одно очко и располагается в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне команда из Москвы набрала 55 очков и финишировала пятой, не сумев пробиться в стыковые матчи.

Москвичи смогли 53 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в стартовом туре команда из столицы России сыграла вничью с «Балтикой» (0:0).

До этого в товарищеском матче столичный коллектив смог одолеть «Локомотив» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

А завершила прошлый сезон «Родина» убедительной победой над «Нефтехимиком» (3:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Игоря Андреева и Алана Агаева.

Состояние команды: по первому матчу оценивать состояние команды достаточно сложно, однако, скорее всего, коллектив будет бороться за повышение в классе.

«Родине» будет сложно, поскольку соперники сильны, однако команда точно постарается быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: коллектив из Хабаровска крайне неудачно стартовал в новом сезоне, поэтому пока что замыкает турнирную таблицу.

В прошлом сезоне хабаровчане смогли набрать 41 очко и финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице.

Хабаровская команда забила 33 мяча в ворота соперников и 36 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в первом туре «СКА-Хабаровск» без шансов уступил «Торпедо» (0:4).

Во время паузы между сезонами команда в товарищеских матчах проиграла «Балтике» (0:1) и «Химкам» (1:4).

А вот в конце прошлого сезона «СКА-Хабаровск» также уступил «Акрону» (1:2), «Алании» (0:1), «Тюмени» (0:1) и «Шиннику» (1:2).

Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные в команде отсутствуют.

Состояние команды: судя по результату команды в первом матче сезона, она оказалась к нему не готова.

В спаррингах результаты хабаровчан тоже оставляли желать лучшего, поэтому можно сделать вывод, что «СКА-Хабаровск», скорее всего, будет находиться во второй половине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Родина» проиграла только 1 из последних 7 официальных матчей

«СКА-Хабаровск» проиграл 5 последних официальных матчей

В прошлом сезоне «Родина» не смогла обыграть «СКА-Хабаровск»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа «СКА-Хабаровска» — в 4.60.

ТБ 2,5 оценивается в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: «Родина» по праву считается фаворитом встречи и должна добывать домашнюю победу.

Ставка: победа «Родины» за 1.90.

Прогноз: «СКА-Хабаровску» голы даются крайне тяжело, поэтому поставим, что команда не сможет поразить ворота соперника.

Ставка: «СКА-Хабаровск» не забьет за 2.30.