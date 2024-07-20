Родина
СКА-Хабаровск
«Родина»
Турнирное положение: московская команда стартовала в новом сезоне Первой лиги с ничьи, поэтому пока что имеет в своем активе одно очко и располагается в середине турнирной таблицы.
В прошлом сезоне команда из Москвы набрала 55 очков и финишировала пятой, не сумев пробиться в стыковые матчи.
Родина — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли 53 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в стартовом туре команда из столицы России сыграла вничью с «Балтикой» (0:0).
До этого в товарищеском матче столичный коллектив смог одолеть «Локомотив» со счетом 1:0.
А завершила прошлый сезон «Родина» убедительной победой над «Нефтехимиком» (3:0).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Игоря Андреева и Алана Агаева.
Состояние команды: по первому матчу оценивать состояние команды достаточно сложно, однако, скорее всего, коллектив будет бороться за повышение в классе.
«Родине» будет сложно, поскольку соперники сильны, однако команда точно постарается быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: коллектив из Хабаровска крайне неудачно стартовал в новом сезоне, поэтому пока что замыкает турнирную таблицу.
В прошлом сезоне хабаровчане смогли набрать 41 очко и финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице.
Хабаровская команда забила 33 мяча в ворота соперников и 36 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в первом туре «СКА-Хабаровск» без шансов уступил «Торпедо» (0:4).
Во время паузы между сезонами команда в товарищеских матчах проиграла «Балтике» (0:1) и «Химкам» (1:4).
А вот в конце прошлого сезона «СКА-Хабаровск» также уступил «Акрону» (1:2), «Алании» (0:1), «Тюмени» (0:1) и «Шиннику» (1:2).
Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные в команде отсутствуют.
Состояние команды: судя по результату команды в первом матче сезона, она оказалась к нему не готова.
В спаррингах результаты хабаровчан тоже оставляли желать лучшего, поэтому можно сделать вывод, что «СКА-Хабаровск», скорее всего, будет находиться во второй половине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Родина» проиграла только 1 из последних 7 официальных матчей
- «СКА-Хабаровск» проиграл 5 последних официальных матчей
- В прошлом сезоне «Родина» не смогла обыграть «СКА-Хабаровск»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа «СКА-Хабаровска» — в 4.60.
ТБ 2,5 оценивается в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.65Динамо — Факел: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: «Родина» по праву считается фаворитом встречи и должна добывать домашнюю победу.
Ставка: победа «Родины» за 1.90.
Прогноз: «СКА-Хабаровску» голы даются крайне тяжело, поэтому поставим, что команда не сможет поразить ворота соперника.
Ставка: «СКА-Хабаровск» не забьет за 2.30.