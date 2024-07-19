«Палестино»
Турнирное положение: «Палестино» вылетел из Кубка Либертадорес. Правда, 3 место в группе стало пропуском в Южноамериканский кубок.
При этом «Палестино» в 6 матчах набрал всего 7 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили чилийцы всего 6 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Палестино» уверенно переиграл «Сантьяго Вандерерс» (3:1).
До того команда сыграла вничью с этим же соперником (2:2). Зато чуть ранее была уверенно бита «Барнечеа» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Палестино» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Палестино» выглядел весьма выгодно. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.
Поднял настроение команде и проход в 1/4 финала Кубка Чили. Да и последние локальные успехи получились справедливыми.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Дать бой не самому сильному бразильскому клубу команда явно способна.
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» в своей группе заняла 2 место. Команда в итоге на один зачетный балл отстала от «Лануса».
Притом, что «Куяба» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка бразильцы отличились 9 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Куяба» сломил сопротивление «Баии» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Фламенго» (1:1). А вот встреча с «Ботафого» завершилась досадной коллизией (1:2).
В пяти последних матчах «Куяба» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Куяба» выглядит не столь стабильно. Команда не проигрывала в двух своих последних поединках.
При этом «Куяба» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустила всего 3 мяча в 6 матчах. Более того, бразильцы ни разу не уступили.
Вот только победы даются «Куябе» крайне натужно. Да и подбор игроков у бразильского клуба отнюдь не самый звездный.
И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Куяба» способен преуспеть на контратаках.
Статистика для ставок
- «Куяба» на групповом этапе пропустила всего 3 мяча в 6 поединках
- «Палестино» не проигрывает 3 матча кряду
- «Куяба» не проигрывала в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палестино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.
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Прогноз: «Куяба» смотрится монолитнее соперника, и уж точно не будут лишь обороняться.
Номинальные гости прекрасно обороняются, плюс явно мотивированы пройти чилийский барьер.
Ставка: Победа «Куябы» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28