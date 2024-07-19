19 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Палестино» и «Куяба». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палестино» — «Куяба», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палестино»

Турнирное положение: «Палестино» вылетел из Кубка Либертадорес. Правда, 3 место в группе стало пропуском в Южноамериканский кубок.

При этом «Палестино» в 6 матчах набрал всего 7 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили чилийцы всего 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Палестино» уверенно переиграл «Сантьяго Вандерерс» (3:1).

До того команда сыграла вничью с этим же соперником (2:2). Зато чуть ранее была уверенно бита «Барнечеа» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Палестино» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Палестино» выглядел весьма выгодно. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.

Поднял настроение команде и проход в 1/4 финала Кубка Чили. Да и последние локальные успехи получились справедливыми.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Дать бой не самому сильному бразильскому клубу команда явно способна.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» в своей группе заняла 2 место. Команда в итоге на один зачетный балл отстала от «Лануса».

Притом, что «Куяба» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка бразильцы отличились 9 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Куяба» сломил сопротивление «Баии» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Фламенго» (1:1). А вот встреча с «Ботафого» завершилась досадной коллизией (1:2).

В пяти последних матчах «Куяба» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Куяба» выглядит не столь стабильно. Команда не проигрывала в двух своих последних поединках.

При этом «Куяба» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустила всего 3 мяча в 6 матчах. Более того, бразильцы ни разу не уступили.

Вот только победы даются «Куябе» крайне натужно. Да и подбор игроков у бразильского клуба отнюдь не самый звездный.

И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Куяба» способен преуспеть на контратаках.

Статистика для ставок

«Куяба» на групповом этапе пропустила всего 3 мяча в 6 поединках

«Палестино» не проигрывает 3 матча кряду

«Куяба» не проигрывала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палестино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: «Куяба» смотрится монолитнее соперника, и уж точно не будут лишь обороняться.

Номинальные гости прекрасно обороняются, плюс явно мотивированы пройти чилийский барьер.

Ставка: Победа «Куябы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28