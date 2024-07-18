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    «Динамо» Тбилиси отыграется?

    «Динамо» Тбилиси — «Морнар» . Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Тбилиси — «Морнар»
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    «Динамо» Тбилиси — «Нефтчи»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Динамо» Тбилиси — «Морнар». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Тбилиси — «Морнар» , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Динамо Тб

  • Тбилиси
    •  Динамо Тб 20:00 Морнар

    Морнар

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Динамо» Тбилиси

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Тбилиси стал серебряным призёром, набрав 71 очко. Это на 3 пункта меньше, чем у чемпиона «Динамо» Батуми.

    Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в грузинском первенстве, «Динамо» Тбилиси с 22 набранными очками занимает 5 строчку. В 18 туре внутреннего первенства «динамовцы» переиграли «Гагру» (2:0).

    В проигранном матче Лиги конференций «Морнару», в составе «Динамо» голом престижа отметился грузинский полузащитник Николоз Угрекелидзе.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Тбилиси не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Тиране» из Албании (1:2 — дома, 1:1 — в гостях).

    «Морнар»

    Турнирная таблица: «Морнар» — серебряный призёр чемпионата Черногории, в минувшем сезоне команда набрала 64 очка, что на 6 баллов меньше, чем у действующего чемпиона «Дечича».

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  • Вчера

    • Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля. «Морнар» на своём поле примет команду «Отрант-Олимпик».

    Последние матчи: «Морнар» выиграл первый матч у «Динамо» Тбилиси (2:1) в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках

    • «Динамо» Тбилиси в последних пяти матчах одержал три победы

    • «Морнар» — «Динамо» Тбилиси (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Тбилиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.10, а победа «Морнар» — в 8.95.

    Прогноз: Матчи с участием «Динамо Тбилиси» и «Морнара» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты клубов забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.

    Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.

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    «Динамо» Тбилиси — «Морнар» : прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Тбилиси отыграется?
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