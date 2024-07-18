В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Динамо» Тбилиси — «Морнар». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Тбилиси — «Морнар» , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Тбилиси

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Тбилиси стал серебряным призёром, набрав 71 очко. Это на 3 пункта меньше, чем у чемпиона «Динамо» Батуми.

Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в грузинском первенстве, «Динамо» Тбилиси с 22 набранными очками занимает 5 строчку. В 18 туре внутреннего первенства «динамовцы» переиграли «Гагру» (2:0).

В проигранном матче Лиги конференций «Морнару», в составе «Динамо» голом престижа отметился грузинский полузащитник Николоз Угрекелидзе.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Тбилиси не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Тиране» из Албании (1:2 — дома, 1:1 — в гостях).

«Морнар»

Турнирная таблица: «Морнар» — серебряный призёр чемпионата Черногории, в минувшем сезоне команда набрала 64 очка, что на 6 баллов меньше, чем у действующего чемпиона «Дечича».

Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля. «Морнар» на своём поле примет команду «Отрант-Олимпик».

Последние матчи: «Морнар» выиграл первый матч у «Динамо» Тбилиси (2:1) в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках

«Динамо» Тбилиси в последних пяти матчах одержал три победы

«Морнар» — «Динамо» Тбилиси (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Тбилиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.10, а победа «Морнар» — в 8.95.

Прогноз: Матчи с участием «Динамо Тбилиси» и «Морнара» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты клубов забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.

Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.