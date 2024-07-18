Динамо Тб
Морнар
«Динамо» Тбилиси
Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Тбилиси стал серебряным призёром, набрав 71 очко. Это на 3 пункта меньше, чем у чемпиона «Динамо» Батуми.
Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в грузинском первенстве, «Динамо» Тбилиси с 22 набранными очками занимает 5 строчку. В 18 туре внутреннего первенства «динамовцы» переиграли «Гагру» (2:0).
В проигранном матче Лиги конференций «Морнару», в составе «Динамо» голом престижа отметился грузинский полузащитник Николоз Угрекелидзе.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Тбилиси не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Тиране» из Албании (1:2 — дома, 1:1 — в гостях).
«Морнар»
Турнирная таблица: «Морнар» — серебряный призёр чемпионата Черногории, в минувшем сезоне команда набрала 64 очка, что на 6 баллов меньше, чем у действующего чемпиона «Дечича».
Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля. «Морнар» на своём поле примет команду «Отрант-Олимпик».
Последние матчи: «Морнар» выиграл первый матч у «Динамо» Тбилиси (2:1) в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках
- «Динамо» Тбилиси в последних пяти матчах одержал три победы
- «Морнар» — «Динамо» Тбилиси (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Тбилиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.10, а победа «Морнар» — в 8.95.
Прогноз: Матчи с участием «Динамо Тбилиси» и «Морнара» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты клубов забивают.
- 2.12Петрокуб — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.76Динамо Батуми — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.62Бешикташ — Шахтер Донецк: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.
Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.