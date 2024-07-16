Целе
Флора Таллин
«Целе»
Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Словении «Целе» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Марибора». Действующий чемпион набрал 79 очков, что на 12 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя.
Новый сезон в чемпионате Словении ещё не стартовал. «Целе» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Браво», игра запланирована на 21 июля.
Целе — Флора Таллин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Целе» одержал крупную победу в первом матче раунда Лиги чемпионов, переиграв с крупным счётом «Флору» (5:0). В составе победителей голами отметились Матко, Вуклишевич, Забуковник, Аронс и Светлин.
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Перед стартом в Лиге чемпионов «Целе» провёл пять контрольных встреч, выиграв у «Рапида» (1:0) и «Хунедоара» (2:0). Была ничья в поединке против «Бораца» (2:2). Также чемпион Словении проиграл «Чукарички» (0:1) и «Оцелула» (2:3).
«Флора»
Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии
«Флора» занимает в турнирной таблице внутреннего первенства 3 место. Ближайший матч эстонского чемпионата клуб из Таллина проведёт против клуба «Таммека». Игра состоится 19 июля.
Последние матчи: «Флора» одной ногой в Лиге Европы, эстонский коллектив после поражения от «Целе» (0:5). Единственное, чем запомнились игроки клуба, это тем, что Хуссар и Тоугяс получили желтые карточки.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Флора» одержала всего одну победу, сыграв также два раза вничью и два раза проиграв.
Статистика для ставок
- «Флора» не может выиграть на протяжении трёх матчей: 1 ничья и 2 поражения
- Новый сезон в чемпионате Словении стартует 21 июля
- «Флора» — «Целе» (0:5)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.50, а победа «Флоры» — в 22.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: «Целе» перед ответным матчем 1-го раунда Лиги чемпионов имеет преимущество над «Флорой» в 5 голов. И это превосходство словенский клуб может только увеличить.
Ставка: Фора «Целе» (-3) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.16.