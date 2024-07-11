«Висла» продлит неудачную серию КФ «Лапи»

Польская «Висла» из Кракова на своем поел сыграет против косовкого клуба КФ «Лапи» в первом раунде отбора Лиги Европы. Встреча состоится 11 июля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — КФ «Лапи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Висла» Краков

Турнирное положение: Коллектив из Кракова в прошлом сезоне чемпионата Польши финишировал аж на десятой позиции в таблице.

Однако «Висла» смогла выиграть Кубок страны, переиграв в финале «Погонь» Щецин 2:1 ОТ, благодаря чему и получила билет в ЛЕ.

Последние матчи: После завершения чемпионата «белая звезда» успела провести только один товарищеский поединок, в котором проиграла соотечественникам из «Пущи» со счетом 0:1. И это фиаско стало для команды четвертым кряду с учетом всех турниров.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Висла» вернулась на евроарену спустя 12 лет отсутствия. И в последнем своем сезоне в еврокубках в 2012 году она была близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов, а завершила борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. После того дела у команды пошли на спад.

КФ «Лапи»

Турнирное положение: Клуб из города Подуево в прошлом чемпионате Косово финишировал на второй позиции, благодаря чему и получил билет в ЛЕ.

КФ «Лапи» существенно отстал от победителя, но в то же время и уверенно обошел своих преследователей в борьбе за серебро.

Последние матчи: При подготовке к этому поединку «легенды» успели провести четыре товарищеских матча, в которых они одержали одну викторию, одолев македонскую «Шкендию» 2:0, раз сыграли вничью и дважды уступили. И одно из фиаско было накануне от македонской «Струги» 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: КФ «Лапи» только дважды в своей истории играл в еврокубках. Оба раз он выступал в Лиге конференций и каждый раз завершал компанию на первом же этапе отбора.

В позапрошлом году косовары уступили македонскому «Шкупи» (1:1 0:2), а в прошлом — черногорской «Будучности» (2:2 0:2).

Статистика для ставок

На своем поле «Висла» проиграла три из четырех предыдущих официальных встреч

КФ «Лапи» в гостях не уступает на протяжении пяти матчей, выиграв два из них

Ранее между собой эти клубы не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вислы» — 2.00, победа КФ «Лапи» — 3.60, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.82 соответственно.

Прогноз: В данном поединке прогнозируем викторию «Вислы», которая по классу превосходит своего соперника. Да и к тому же КФ «Лапи» в еврокубках на выезде пока только проигрывал.

Рекомендуемая ставка: победа «Вислы» за 2.00.

Прогноз: И также еще в данном противостоянии ставим на то, что хозяева смогут отличиться в воротах соперника больше одного раза.

Ставка: ИТ «Вислы» больше 1,5 за 2.04.