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    «Висла» продлит неудачную серию КФ «Лапи»

    «Висла» Краков — КФ «Лапи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Висла» Краков — КФ «Лапи»
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    «Висла» Краков
    Польская «Висла» из Кракова на своем поел сыграет против косовкого клуба КФ «Лапи» в первом раунде отбора Лиги Европы. Встреча состоится 11 июля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — КФ «Лапи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Висла Кр

  • Краков
    •  Висла Кр 21:30 Лапи

    Лапи

  • Подуево
    •

    «Висла» Краков

    Турнирное положение: Коллектив из Кракова в прошлом сезоне чемпионата Польши финишировал аж на десятой позиции в таблице.

    Однако «Висла» смогла выиграть Кубок страны, переиграв в финале «Погонь» Щецин 2:1 ОТ, благодаря чему и получила билет в ЛЕ.

    Последние матчи: После завершения чемпионата «белая звезда» успела провести только один товарищеский поединок, в котором проиграла соотечественникам из «Пущи» со счетом 0:1. И это фиаско стало для команды четвертым кряду с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Висла» вернулась на евроарену спустя 12 лет отсутствия. И в последнем своем сезоне в еврокубках в 2012 году она была близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов, а завершила борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. После того дела у команды пошли на спад.

    КФ «Лапи»

    Турнирное положение: Клуб из города Подуево в прошлом чемпионате Косово финишировал на второй позиции, благодаря чему и получил билет в ЛЕ.

    КФ «Лапи» существенно отстал от победителя, но в то же время и уверенно обошел своих преследователей в борьбе за серебро.

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    • Последние матчи: При подготовке к этому поединку «легенды» успели провести четыре товарищеских матча, в которых они одержали одну викторию, одолев македонскую «Шкендию» 2:0, раз сыграли вничью и дважды уступили. И одно из фиаско было накануне от македонской «Струги» 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: КФ «Лапи» только дважды в своей истории играл в еврокубках. Оба раз он выступал в Лиге конференций и каждый раз завершал компанию на первом же этапе отбора.

    В позапрошлом году косовары уступили македонскому «Шкупи» (1:1 0:2), а в прошлом — черногорской «Будучности» (2:2 0:2).

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Висла» проиграла три из четырех предыдущих официальных встреч

    • КФ «Лапи» в гостях не уступает на протяжении пяти матчей, выиграв два из них

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вислы» — 2.00, победа КФ «Лапи» — 3.60, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: В данном поединке прогнозируем викторию «Вислы», которая по классу превосходит своего соперника. Да и к тому же КФ «Лапи» в еврокубках на выезде пока только проигрывал.

    Рекомендуемая ставка: победа «Вислы» за 2.00.

    Прогноз: И также еще в данном противостоянии ставим на то, что хозяева смогут отличиться в воротах соперника больше одного раза.

    Ставка: ИТ «Вислы» больше 1,5 за 2.04.

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