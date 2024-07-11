Остановит ли камень Уругвая косу Колумбии?

11 июля в полуфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Колумбия. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.

Команда набрала максимальные девять очков по итогам трех туров и ни разу не допустила осечки, закончив стадию с разницей мячей 9-1.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках 1/4 финала Кубка Америки «Селесте» по пенальти обыграл «Бразилию» (0:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмирован — Рональд Араухо, дисквалифицирован — Наитан Нандес.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Уругвай ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая в пяти из шести поединков ни разу не пропустила, а в игре, что стала исключением, позволила сопернику забить лишь однажды.

Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

Команда набрала семь очков по итогам трех туров и ни разу не проиграла, закончив стадию с разницей мячей 6-2.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках 1/4 финала Кубка Америки «Кофейщики» разгромили Панаму с разгромным счетом 5:0.

Этот успех стал для коллектива 11-м в 12-ти последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

Не сыграют: травмированых и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 27 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 21 победе и шести ничьих.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая на сегодня имеет общую разницу мячей на турнире 12-2.

Даниэль Муньос, Луис Диас и Джон Кордоба — лучшие бомбардиры команды на Кубке Америки 2024 года с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Уругвай выиграл

в пяти из шести последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.85. Ничья — в 2.90, победа Уругвая — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивала только одна команда. Так было и в трех их последних поединках.

При этом в трех из пяти последних поединков гостей также забивал лишь один из соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в 11 из 12 их последних матчей.

Ставка: Колумбия победит за 2.85.