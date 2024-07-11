Давайте поставим на голевое шоу!

Флориана
Тре Пенне
«Флориана»
Турнирное положение: «Флориана» прошлый сезон провела довольно продуктивно. Команда в итоге расположилась на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Флориана» в 26 матчах чемпионата наколотила только 53 мяча. Да и пропустила команда немного — всего 19 мячей.
Флориана — Тре Пенне: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в финале Кубка Мальты команда проиграла. В серии пенальти она уступила «Слиме».
До того «Флориана» прошла «Гзиру». Причем успех команде принесла именно пресловутая футбольная лотерея.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: недостаток игровой практики не может не сказаться. Да и пропускает команда уж слишком часто.
При этом «Флориана» имеет явные сложности с реализацией. Да и поединки с относительно крепкими оппонентами даются команде натужно.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально активно. Мальтийцы постараются соорудить голевой задел перед ответным поединком.
«Тре Пенне»
Турнирное положение: «Тре Пенне» выиграл прошлый чемпионат Сан-Марино. В финале плей-офф команда одолела «Мурату» (3:2).
Причем «Тре Пенне» в основной сетке был лишь третьим. Однако в плей-офф команда поднаторела в плане игры и результатов.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь слишком яркими. «Тре Пенне» даже на своем уровне не имеет подавляющего преимущества над оппонентами.
Вот и спаррингов в межсезонье команда не проводила. «Тре Пенне» явно испытывает недостаток игровой практики.
До того команда уступила «Карнарвону» (2:3). Да и вообще, оборона ошибается уж чересчур часто.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Впрочем, санмаринские клубы в еврокубках традиционно не преуспевают.
А вот атака команды действует относительно уверенно. Вот только с игровой практикой накануне еврокубков у санмаринцев не складывалось.
В 5 своих последних поединках «Тре Пенне» выиграл 1 раз. В них игроки команды отличились 8 мячами при 7 пропущенных.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за ничью. Вот только не побеждает команда уже в 4 матчах кряду.
Статистика для ставок
- «Флориана» не выигрывает в 5 последних матчах
- «Тре Пенне» не побеждала в 4 последних поединках
- Мальтийцы в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.70, а победа оппонента — в скромные 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Мальтийцы явно будут активно атаковать, тогда как гости способны преуспеть в игре на контратаках.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.04