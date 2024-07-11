Давайте поставим на голевое шоу!

11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Флориана» и «Тре Пенне». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флориана» — «Тре Пенне», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флориана»

Турнирное положение: «Флориана» прошлый сезон провела довольно продуктивно. Команда в итоге расположилась на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Флориана» в 26 матчах чемпионата наколотила только 53 мяча. Да и пропустила команда немного — всего 19 мячей.

Последние матчи: в финале Кубка Мальты команда проиграла. В серии пенальти она уступила «Слиме».

До того «Флориана» прошла «Гзиру». Причем успех команде принесла именно пресловутая футбольная лотерея.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: недостаток игровой практики не может не сказаться. Да и пропускает команда уж слишком часто.

При этом «Флориана» имеет явные сложности с реализацией. Да и поединки с относительно крепкими оппонентами даются команде натужно.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально активно. Мальтийцы постараются соорудить голевой задел перед ответным поединком.

«Тре Пенне»

Турнирное положение: «Тре Пенне» выиграл прошлый чемпионат Сан-Марино. В финале плей-офф команда одолела «Мурату» (3:2).

Причем «Тре Пенне» в основной сетке был лишь третьим. Однако в плей-офф команда поднаторела в плане игры и результатов.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь слишком яркими. «Тре Пенне» даже на своем уровне не имеет подавляющего преимущества над оппонентами.

Вот и спаррингов в межсезонье команда не проводила. «Тре Пенне» явно испытывает недостаток игровой практики.

До того команда уступила «Карнарвону» (2:3). Да и вообще, оборона ошибается уж чересчур часто.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Впрочем, санмаринские клубы в еврокубках традиционно не преуспевают.

А вот атака команды действует относительно уверенно. Вот только с игровой практикой накануне еврокубков у санмаринцев не складывалось.

В 5 своих последних поединках «Тре Пенне» выиграл 1 раз. В них игроки команды отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за ничью. Вот только не побеждает команда уже в 4 матчах кряду.

Статистика для ставок

«Флориана» не выигрывает в 5 последних матчах

«Тре Пенне» не побеждала в 4 последних поединках

Мальтийцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.70, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Мальтийцы явно будут активно атаковать, тогда как гости способны преуспеть в игре на контратаках.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.04