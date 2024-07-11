Давайте поставим на голевое шоу!

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    «Флориана» — «Тре Пенне». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флориана» — «Тре Пенне»
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    «Флориана»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Флориана» и «Тре Пенне». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флориана» — «Тре Пенне», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Флориана

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Флориана 20:00 Тре Пенне

    Тре Пенне

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Флориана»

    Турнирное положение: «Флориана» прошлый сезон провела довольно продуктивно. Команда в итоге расположилась на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

    При этом «Флориана» в 26 матчах чемпионата наколотила только 53 мяча. Да и пропустила команда немного — всего 19 мячей.

    Флориана — Тре Пенне: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в финале Кубка Мальты команда проиграла. В серии пенальти она уступила «Слиме».

    До того «Флориана» прошла «Гзиру». Причем успех команде принесла именно пресловутая футбольная лотерея.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: недостаток игровой практики не может не сказаться. Да и пропускает команда уж слишком часто.

    При этом «Флориана» имеет явные сложности с реализацией. Да и поединки с относительно крепкими оппонентами даются команде натужно.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально активно. Мальтийцы постараются соорудить голевой задел перед ответным поединком.

    «Тре Пенне»

    Турнирное положение: «Тре Пенне» выиграл прошлый чемпионат Сан-Марино. В финале плей-офф команда одолела «Мурату» (3:2).

    Причем «Тре Пенне» в основной сетке был лишь третьим. Однако в плей-офф команда поднаторела в плане игры и результатов.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь слишком яркими. «Тре Пенне» даже на своем уровне не имеет подавляющего преимущества над оппонентами.

    Вот и спаррингов в межсезонье команда не проводила. «Тре Пенне» явно испытывает недостаток игровой практики.

    До того команда уступила «Карнарвону» (2:3). Да и вообще, оборона ошибается уж чересчур часто.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Впрочем, санмаринские клубы в еврокубках традиционно не преуспевают.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. Вот только с игровой практикой накануне еврокубков у санмаринцев не складывалось.

    В 5 своих последних поединках «Тре Пенне» выиграл 1 раз. В них игроки команды отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за ничью. Вот только не побеждает команда уже в 4 матчах кряду.

    Статистика для ставок

    • «Флориана» не выигрывает в 5 последних матчах

    • «Тре Пенне» не побеждала в 4 последних поединках

    • Мальтийцы в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.70, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Мальтийцы явно будут активно атаковать, тогда как гости способны преуспеть в игре на контратаках.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    «Флориана» — «Тре Пенне»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на голевое шоу!
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