«Химки» не заметят оппонента

ФК «Рома»
Турнирное положение: Представитель Медиалиги даже на своем уровне выглядит относительно уверенно. Команда в последних матчах смотрелась неплохо.
При этом ФК «Рома» до последнего поражения выиграла трижды кряду. Все три победы получились минимальными.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Во встрече с ФК «Козлы» она уступила (0:5).
Перед этим ФК «Рома» переиграла «Lotus» (1:0). Да и более крепкий ФК «Матч» был переигран с минимальным счетом.
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки ФК «Рома» настреляли 3 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Клуб Медиалиги уже почти 2 недели находится без игровой практики. Однако тренировалась команда регулярно.
А вот настрой на матч с новичком элиты у команды будет максимальным. Да и проявить себя клуб Медиалиги явно способен.
Наверняка ФК «Рома» в этой встрече будет действовать вторым номером. При этом команде палец в рот не клади!
«Химки»
Турнирное положение: Химчане наконец-то повысились в классе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы первой лиги.
Притом, что «Химки» в 34 матчах первенства добыли 20 викторий. А вот забивала команда в среднем менее 2 голов за матч — 56 мячей.
Последние матчи: серию летних спаррингов химчане начали с уверенной виктории. Команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (4:1).
После того химчане расписали мировую с «Велесом» (0:0). Да и тульский «Арсенал» удалось обыграть уверенно (3:0).
В пяти своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Химки» забили 10 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: химчане серьезно обновляются в кадровом плане. Команда явно постарается достойно подготовиться к матчам РПЛ.
Состав команды буквально начинен опытнейшими игроками. Плюс на месте форвард Александр Руденко, забивший 13 мячей в минувшем первенстве.
И уж наверняка «Химки» постараются продлить свой успешный сериал. Тем паче, в двух своих последних поединках команда Франка Артиги не пропускала.
Очевидно, что химчане будут действовать первым номером. Да и в предыдущих контрольных матчах новички РПЛ смотрелись весьма выгодно.
Статистика для ставок
- Химчане в 3 своих контрольных матчах добыли 2 виктории
- «Химки» по итогам минувшего сезона вышли в РПЛ
- Команда Артиги не пропускала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
- 2.44Амазонас — Вила Нова: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 2.03Аваи — Новоризонтиньо: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 2.11Алтынорду — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: Подопечные Артиги выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Химчане наверняка будут действовать с позиции силы, да и оппонент страдает от нехватки игровой практики.
Ставка: Фора «Химок» -1.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.71