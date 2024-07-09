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    «Химки» не заметят оппонента

    ФК «Рома» — «Химки». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ФК «Рома» — «Химки»
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    Александр Руденко
    9 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ФК «Рома» и «Химки». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФК «Рома» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ФК «Рома»

    Турнирное положение: Представитель Медиалиги даже на своем уровне выглядит относительно уверенно. Команда в последних матчах смотрелась неплохо.

    При этом ФК «Рома» до последнего поражения выиграла трижды кряду. Все три победы получились минимальными.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Во встрече с ФК «Козлы» она уступила (0:5).

    Перед этим ФК «Рома» переиграла «Lotus» (1:0). Да и более крепкий ФК «Матч» был переигран с минимальным счетом.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки ФК «Рома» настреляли 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Клуб Медиалиги уже почти 2 недели находится без игровой практики. Однако тренировалась команда регулярно.

    А вот настрой на матч с новичком элиты у команды будет максимальным. Да и проявить себя клуб Медиалиги явно способен.

    Наверняка ФК «Рома» в этой встрече будет действовать вторым номером. При этом команде палец в рот не клади!

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане наконец-то повысились в классе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Притом, что «Химки» в 34 матчах первенства добыли 20 викторий. А вот забивала команда в среднем менее 2 голов за матч — 56 мячей.

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    • Последние матчи: серию летних спаррингов химчане начали с уверенной виктории. Команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (4:1).

    После того химчане расписали мировую с «Велесом» (0:0). Да и тульский «Арсенал» удалось обыграть уверенно (3:0).

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Химки» забили 10 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: химчане серьезно обновляются в кадровом плане. Команда явно постарается достойно подготовиться к матчам РПЛ.

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    Состав команды буквально начинен опытнейшими игроками. Плюс на месте форвард Александр Руденко, забивший 13 мячей в минувшем первенстве.

    И уж наверняка «Химки» постараются продлить свой успешный сериал. Тем паче, в двух своих последних поединках команда Франка Артиги не пропускала.

    Очевидно, что химчане будут действовать первым номером. Да и в предыдущих контрольных матчах новички РПЛ смотрелись весьма выгодно.

    Статистика для ставок

    • Химчане в 3 своих контрольных матчах добыли 2 виктории

    • «Химки» по итогам минувшего сезона вышли в РПЛ

    • Команда Артиги не пропускала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 8.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Подопечные Артиги выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Химчане наверняка будут действовать с позиции силы, да и оппонент страдает от нехватки игровой практики.

    Ставка: Фора «Химок» -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

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