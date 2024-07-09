«Химки» не заметят оппонента

9 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ФК «Рома» и «Химки». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФК «Рома» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФК «Рома»

Турнирное положение: Представитель Медиалиги даже на своем уровне выглядит относительно уверенно. Команда в последних матчах смотрелась неплохо.

При этом ФК «Рома» до последнего поражения выиграла трижды кряду. Все три победы получились минимальными.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Во встрече с ФК «Козлы» она уступила (0:5).

Перед этим ФК «Рома» переиграла «Lotus» (1:0). Да и более крепкий ФК «Матч» был переигран с минимальным счетом.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки ФК «Рома» настреляли 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Клуб Медиалиги уже почти 2 недели находится без игровой практики. Однако тренировалась команда регулярно.

А вот настрой на матч с новичком элиты у команды будет максимальным. Да и проявить себя клуб Медиалиги явно способен.

Наверняка ФК «Рома» в этой встрече будет действовать вторым номером. При этом команде палец в рот не клади!

«Химки»

Турнирное положение: Химчане наконец-то повысились в классе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы первой лиги.

Притом, что «Химки» в 34 матчах первенства добыли 20 викторий. А вот забивала команда в среднем менее 2 голов за матч — 56 мячей.

Последние матчи: серию летних спаррингов химчане начали с уверенной виктории. Команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (4:1).

После того химчане расписали мировую с «Велесом» (0:0). Да и тульский «Арсенал» удалось обыграть уверенно (3:0).

В пяти своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Химки» забили 10 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: химчане серьезно обновляются в кадровом плане. Команда явно постарается достойно подготовиться к матчам РПЛ.

Состав команды буквально начинен опытнейшими игроками. Плюс на месте форвард Александр Руденко, забивший 13 мячей в минувшем первенстве.

И уж наверняка «Химки» постараются продлить свой успешный сериал. Тем паче, в двух своих последних поединках команда Франка Артиги не пропускала.

Очевидно, что химчане будут действовать первым номером. Да и в предыдущих контрольных матчах новички РПЛ смотрелись весьма выгодно.

Статистика для ставок

Химчане в 3 своих контрольных матчах добыли 2 виктории

«Химки» по итогам минувшего сезона вышли в РПЛ

Команда Артиги не пропускала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 8.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Подопечные Артиги выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Химчане наверняка будут действовать с позиции силы, да и оппонент страдает от нехватки игровой практики.

Ставка: Фора «Химок» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71