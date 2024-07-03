«Гояс» на своем поле примет «Америку Минейро» в чемпионате Бразилии. Поединок состоится 3 июля и начнется в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гояс» — «Америка Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гояс»

Турнирное положение: «Гояс» находится в первой половине таблицы. Клуб набрал 18 очков в 12 матчах.

У «Гояса» 5 побед, 3 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 17-9.

Последние матчи: «Гояс» в июне провел пять матчей. Результаты у клуба далеко не самые лучшие.

В текущем месяце была одержана лишь одна победа. «Гояс» также один раз сыграл вничью и трижды уступил.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Гояс» находится в середине таблицы. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

На своем поле «Гояс» играет очень хорошо. В десяти последних домашних матчах клуб ни разу не уступил. Скорее всего, «Гояс» не проиграет и на этот раз.

«Америка Минейро»

Турнирное положение: «Америка Минейро» находится в верхней части таблицы. Команда занимает 2-е место и претендует на повышение в классе.

У «Америки Минейро» 22 набранных очка в 12 матчах. Клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и дважды уступил.

Последние матчи: «Америка Минейро» в июне дважды победила и проиграла, а также один раз сыграла вничью.

Команде удалось завоевать выиграть у «Понте-Прета» (2:0) и КРБ (2:1). 26 июня «Америка Минейро» не смогла одолеть «Аваи» (1:1).

Состояние команды: «Америка Минейро» надеется по итогам сезона выйти в Серию А. У клуба есть неплохие шансы на повышение в классе.

Два последних гостевых матча «Америка Минейро» проиграла. Команда уступила «Пайсанду» (0:2) и «Коритибе» (0:1).

7 декабря 2023 года команды уже встречались. «Америка Минейро» в гостях проиграла «Гоясу» со счетом 0:1.

Статистика для ставок

В июне «Гояс» одержал одну победу

«Америка Минейро» проиграла два последних гостевых матча

«Гояс» победил «Америку Минейро» в декабре прошлого года

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Гояс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.09, победа «Америки Минейро» — в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Гояс» отлично играет дома. У команды есть шансы добиться успеха. «Гояс» завоюет три очка.

Ставка: победа «Гояс» за 2.35.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что в матче команды обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 1.90