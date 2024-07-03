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    «Гояс» завоюет три очка?

    «Гояс» — «Америка Минейро». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Америка Минейро»
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    «Гояс»
    «Гояс» на своем поле примет «Америку Минейро» в чемпионате Бразилии. Поединок состоится 3 июля и начнется в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гояс» — «Америка Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Гояс»

    Турнирное положение: «Гояс» находится в первой половине таблицы. Клуб набрал 18 очков в 12 матчах.

    У «Гояса» 5 побед, 3 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 17-9.

    Последние матчи: «Гояс» в июне провел пять матчей. Результаты у клуба далеко не самые лучшие.

    В текущем месяце была одержана лишь одна победа. «Гояс» также один раз сыграл вничью и трижды уступил.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Гояс» находится в середине таблицы. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

    На своем поле «Гояс» играет очень хорошо. В десяти последних домашних матчах клуб ни разу не уступил. Скорее всего, «Гояс» не проиграет и на этот раз.

    «Америка Минейро»

    Турнирное положение: «Америка Минейро» находится в верхней части таблицы. Команда занимает 2-е место и претендует на повышение в классе.

    У «Америки Минейро» 22 набранных очка в 12 матчах. Клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и дважды уступил.

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    • Последние матчи: «Америка Минейро» в июне дважды победила и проиграла, а также один раз сыграла вничью.

    Команде удалось завоевать выиграть у «Понте-Прета» (2:0) и КРБ (2:1). 26 июня «Америка Минейро» не смогла одолеть «Аваи» (1:1).

    Состояние команды: «Америка Минейро» надеется по итогам сезона выйти в Серию А. У клуба есть неплохие шансы на повышение в классе.

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    Два последних гостевых матча «Америка Минейро» проиграла. Команда уступила «Пайсанду» (0:2) и «Коритибе» (0:1).

    7 декабря 2023 года команды уже встречались. «Америка Минейро» в гостях проиграла «Гоясу» со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • В июне «Гояс» одержал одну победу

    • «Америка Минейро» проиграла два последних гостевых матча

    • «Гояс» победил «Америку Минейро» в декабре прошлого года

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Гояс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.09, победа «Америки Минейро» — в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Гояс» отлично играет дома. У команды есть шансы добиться успеха. «Гояс» завоюет три очка.

    Ставка: победа «Гояс» за 2.35.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что в матче команды обменяются голами.

    Ставка: обе забьют за 1.90

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