«Гояс»
Турнирное положение: «Гояс» находится в первой половине таблицы. Клуб набрал 18 очков в 12 матчах.
У «Гояса» 5 побед, 3 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 17-9.
Последние матчи: «Гояс» в июне провел пять матчей. Результаты у клуба далеко не самые лучшие.
В текущем месяце была одержана лишь одна победа. «Гояс» также один раз сыграл вничью и трижды уступил.
Состояние команды: «Гояс» находится в середине таблицы. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.
На своем поле «Гояс» играет очень хорошо. В десяти последних домашних матчах клуб ни разу не уступил. Скорее всего, «Гояс» не проиграет и на этот раз.
«Америка Минейро»
Турнирное положение: «Америка Минейро» находится в верхней части таблицы. Команда занимает 2-е место и претендует на повышение в классе.
У «Америки Минейро» 22 набранных очка в 12 матчах. Клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и дважды уступил.
Последние матчи: «Америка Минейро» в июне дважды победила и проиграла, а также один раз сыграла вничью.
Команде удалось завоевать выиграть у «Понте-Прета» (2:0) и КРБ (2:1). 26 июня «Америка Минейро» не смогла одолеть «Аваи» (1:1).
Состояние команды: «Америка Минейро» надеется по итогам сезона выйти в Серию А. У клуба есть неплохие шансы на повышение в классе.
Два последних гостевых матча «Америка Минейро» проиграла. Команда уступила «Пайсанду» (0:2) и «Коритибе» (0:1).
7 декабря 2023 года команды уже встречались. «Америка Минейро» в гостях проиграла «Гоясу» со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- В июне «Гояс» одержал одну победу
- «Америка Минейро» проиграла два последних гостевых матча
- «Гояс» победил «Америку Минейро» в декабре прошлого года
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Гояс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.09, победа «Америки Минейро» — в 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: «Гояс» отлично играет дома. У команды есть шансы добиться успеха. «Гояс» завоюет три очка.
Ставка: победа «Гояс» за 2.35.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что в матче команды обменяются голами.
Ставка: обе забьют за 1.90