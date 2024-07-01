1 июля в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Абдыш-Ата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» находятся на экваторе турнирной таблицы. На данный момент команда пребывает на 6 позиции.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата лишь на 2 зачетных балла отстает от 5 места. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 16 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять лишь один балл. «Нефтчи» Кочкор-Ата расписал мировую с «Алдиером» (2:2).

Причем до того команда дома уступила «Алаю» (2:4). А вот встреча с сильным «Дордоем» принесла сухой паритет.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и оборона ошибается частенько.

Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран 1 при 2 коллизиях.

Несомненно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже 3 тура подряд.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Абдыш-Ата» в 11 матчах потерпел лишь одно поражение. Да и в плане реализации у команды все отлично: 29 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Абдыш-Ата» минимально одолел «Кыргызалтын».

До того команда уверенно расправилась с «Алгой» (3:1). Да и «Алдиер» был обыгран достаточно легко (2:0).

Победная серия команды составляет уже 4 матча. Да и обороняется «Абдыш-Ата» весьма надежно, пропустив лишь 6 мячей в 11 матчах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит отлично. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Абдыш-Ата» отправил в ворота соперников 8 мячей при 4 пропущенных.

Притом, что «Абдыш-Ата» в двух последних очных встречах обыгрывал «нефтяников». Причем обе победы вышли с разницей в один мяч.

Наверняка гости будут агрессивно атаковать. Лидер чемпионата не должен допустить недооценки столь колючего оппонента.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает в 3 матчах кряду

«Абдыш-Ата» выиграл в 4 своих последних поединках

«Абдыш-Ата» имеет сильнейшую атаку в лиге — 29 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 9.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.

Прогноз: Номинальные гости имеют лучшую атаку в лиге, так что стоит ожидать от них острых атак.

«Абдыш-Ата» старается оторваться от преследователей, да и хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.54