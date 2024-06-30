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    «Актобе» медлить не собирается!

    «Актобе» — «Тобол». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 июня 2024 года

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    «Актобе»
    30 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 30 Июня 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 18:00 Тобол

    Тобол

  • Костанай
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» привычно сражается за чемпионство. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» в 11 матчах настрелял 18 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем менее раза за матч: 8 пропущенных голов.

    Последние матчи: Отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями. Да и уступил «Актобе» лишь однажды.

    В минувшем туре команда с минимальным счетом переиграла карагандинский «Шахтер». А вот до того «Актобе» в кубковом матче уступил «Елимаю» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили лишь 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно монолитно. Да и терять очки в родных стенах никак нельзя.

    Матчи против «Тобола» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Актобе» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Актобе» уже почти 2 года не обыгрывает костанайцев.

    «Тобол»

    Турнирное положение: Костанайцы в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тобол» в 11 матчах чемпионата победил всего лишь 4 раза. Да и забила команда лишь 12 мячей в текущем чемпионате.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 6 очков.

    Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде лишь один зачетный балл. Ничья с «Атырау» (0:0) явно не сойдет за локальный успех.

    До того «Тобол» уступил тому же «Атырау» в рамках Кубка страны (0:4). Зато сильный «Кайрат» удалось обыграть (1:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Да и потери очков стали для костанайцев неприятной тенденцией.

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    В двух последних матчах костанайцы не забили ни разу. Да и болезненная оплеуха в Кубке до сих пор полностью не забылась.

    Причем «Тобол» уже почти 2 года не может одолеть «Актобе». Да и в нынешней диспозиции костанайцам мало что светит.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы на контратаках. Костанайцы имеют проблемы в плане реализации, но остаются ершистой командой.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» (наряду с «Ордабасами») имеет сильнейшую атаку в лиге — 18 забитых мячей

    • «Тобол» не забивал в 2 своих последних матчах

    • И те, и другие пропускают в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионство, и явно будут активны в атаке с первых минут матча.

    «Тобол» в двух последних матчах не забивал, да и по игре костанайцы выглядят бледновато.

    Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Актобе» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. «Актобе» медлить не собирается!
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