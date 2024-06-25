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    «Алдиер» — «Дордой». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июня 2024 года

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    «Алдиер»
    25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Дордой»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Июня 2024 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 15:00 Дордой

    Дордой

  • Бишкек
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» нынче сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» выиграл всего 2 раза в 12 матчах. Да и забивает команда в среднем почти гол за матч: 11 мячей в 12 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один зачетный балл. «Алдиер» расписал мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2).

    Причем до того команда разгромно уступила «Илбирсу» (0:4). Да и поединок с «Абдыш-Ата» завершился коллизией (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Алдиер» забил 4 мяча при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно бледно. До последней ничьей она уступила 7 раз кряду.

    Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Все четыре очных поединка были проиграны.

    Несомненно, номинальные хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только «Алдиер» еще ни разу не забивал в ворота «Дордоя».

    «Дордой»

    Турнирное положение: Клуб из Бишкека борется за чемпионство. Ныне «Дордой» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Дордой» еще ни разу не уступил в текущем чемпионате. В 11 поединках чемпионата команда забила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Дордой» минимально переиграл «Кыргызалтын».

    До того был обыгран «Илбирс» (2:1). Да и пропускает команда реже всех в чемпионате — всего 4 мяча.

    А вот отставание от лидера составляет 2 очка. Причем «Дордой» еще и сыграл на матч больше, нежели «Абдыш-Ата».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит не столь уверенно. Две последних победы дались команде весьма натужно.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла четырежды. В них «Дордой» наколотил 10 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

    Притом, что «Дордой» имеет неприятную традицию терять очки на ровном месте. Например, не так давно команда не смогла одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:0).

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы клубу из Бишкека поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Алдиер» в среднем забивает гол за матч

    • «Дордой» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Алдиер» еще никогда не забивал в ворота «Дордоя»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.89 и 2.04.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, однако в последних матчах не преуспевали в плане реализации.

    «Дордой» намерен продлить свой победный сериал, вот только победы даются команде натужно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Алдиер» — «Дордой». 25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Дордой» с коэффициентом 2.04.
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