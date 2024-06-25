25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. «Алдиер» — «Дордой»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» нынче сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» выиграл всего 2 раза в 12 матчах. Да и забивает команда в среднем почти гол за матч: 11 мячей в 12 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один зачетный балл. «Алдиер» расписал мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2).

Причем до того команда разгромно уступила «Илбирсу» (0:4). Да и поединок с «Абдыш-Ата» завершился коллизией (0:2).

В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Алдиер» забил 4 мяча при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно бледно. До последней ничьей она уступила 7 раз кряду.

Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Все четыре очных поединка были проиграны.

Несомненно, номинальные хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только «Алдиер» еще ни разу не забивал в ворота «Дордоя».

«Дордой»

Турнирное положение: Клуб из Бишкека борется за чемпионство. Ныне «Дордой» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дордой» еще ни разу не уступил в текущем чемпионате. В 11 поединках чемпионата команда забила 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Дордой» минимально переиграл «Кыргызалтын».

До того был обыгран «Илбирс» (2:1). Да и пропускает команда реже всех в чемпионате — всего 4 мяча.

А вот отставание от лидера составляет 2 очка. Причем «Дордой» еще и сыграл на матч больше, нежели «Абдыш-Ата».

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит не столь уверенно. Две последних победы дались команде весьма натужно.

В 5 своих последних матчах команда выиграла четырежды. В них «Дордой» наколотил 10 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

Притом, что «Дордой» имеет неприятную традицию терять очки на ровном месте. Например, не так давно команда не смогла одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:0).

Наверняка гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы клубу из Бишкека поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Алдиер» в среднем забивает гол за матч

«Дордой» выиграл в 2 своих последних матчах

«Алдиер» еще никогда не забивал в ворота «Дордоя»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.89 и 2.04.

Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, однако в последних матчах не преуспевали в плане реализации.

«Дордой» намерен продлить свой победный сериал, вот только победы даются команде натужно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00