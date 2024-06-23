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    «Васку да Гама» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васку да Гама» — «Сан-Паулу»
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    Лусиано
    «Васку да Гама» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 23 июня и начнется в 03:30 по мск. «Васку да Гама» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Июня 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 03:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
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    «Васку да Гама»

    Турнирное положение: по итогам 10-ти стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 16-ю строчку.

    Команда опережает зону вылета, которая начинается с 17-го места, по дополнительным показателям, поэтому продолжает втягиваться в борьбу за выживание.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Жувентуде» (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмирован — Димитри Пайет, Роберт Рохас, Праседеш, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Васку да Гама» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме хозяев, где три поражения в четырех последних играх при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

    Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В его активе 14 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.

    Команда находится на вершине зоны Южноамериканского кубка, уступая на два балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Куябе» (0:1).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 14 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» проиграл лишь раз при девяти победах и четырех ничьих.

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    С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в трех последних матчах они не смогли победить, свидетельствует о спаде «Триколор».

    Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Васку да Гама» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Васку да Гама» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из шести их последних поединков забивали больше 1,5 голов.

    При этом хозяева не выиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Сан-Паулу» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл.

    Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.25

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    «Васку да Гама» — «Сан-Паулу». «Васку да Гама» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 23 июня и начнется в 03:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Васку да Гама» — «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.08.
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