«Васку да Гама» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 23 июня и начнется в 03:30 по мск. «Васку да Гама» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Васку да Гама»

Турнирное положение: по итогам 10-ти стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 16-ю строчку.

Команда опережает зону вылета, которая начинается с 17-го места, по дополнительным показателям, поэтому продолжает втягиваться в борьбу за выживание.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Жувентуде» (0:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Димитри Пайет, Роберт Рохас, Праседеш, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Васку да Гама» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме хозяев, где три поражения в четырех последних играх при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В его активе 14 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.

Команда находится на вершине зоны Южноамериканского кубка, уступая на два балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Куябе» (0:1).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 14 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» проиграл лишь раз при девяти победах и четырех ничьих.

С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в трех последних матчах они не смогли победить, свидетельствует о спаде «Триколор».

Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Васку да Гама» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл

в шести из семи последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Васку да Гама» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из шести их последних поединков забивали больше 1,5 голов.

При этом хозяева не выиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Сан-Паулу» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл.

Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.25