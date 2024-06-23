Васко да Гама
Сан-Паулу
«Васку да Гама»
Турнирное положение: по итогам 10-ти стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 16-ю строчку.
Команда опережает зону вылета, которая начинается с 17-го места, по дополнительным показателям, поэтому продолжает втягиваться в борьбу за выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Жувентуде» (0:2).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмирован — Димитри Пайет, Роберт Рохас, Праседеш, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Васку да Гама» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме хозяев, где три поражения в четырех последних играх при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.
Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В его активе 14 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.
Команда находится на вершине зоны Южноамериканского кубка, уступая на два балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Куябе» (0:1).
Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 14 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» проиграл лишь раз при девяти победах и четырех ничьих.
С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в трех последних матчах они не смогли победить, свидетельствует о спаде «Триколор».
Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Васку да Гама» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл
- в шести из семи последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Васку да Гама» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из шести их последних поединков забивали больше 1,5 голов.
При этом хозяева не выиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито больше 1,5 голов.
Ставка: «Сан-Паулу» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Васку да Гама» проиграл.
Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.25