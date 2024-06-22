22 июня в Кельне на «Рейн Энерги» пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Румынии. Начало — в 22:00 по мск. Бельгия — Румыния: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная Бельгии легко преодолела квалификацию, уверенно заняв первое место в группе, так ни разу никому и не проиграв.

За восемь проведенных встреч отбора бельгийцы отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

Бельгия — Румыния: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.474.607.20Бонус$9500

Последние матчи: В первом туре группового этапа Евро-2024 «красные дьяволы» неожиданно минимально проиграли сборной Словакии со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры. А непосредственно перед стартом этого турнира они провели два товарищеских матча, в которых поочередно одолели 2:0 Черногорию и 3:0 Люксембург.

Не сыграют: Защитник Томас Мёнье не поможет своей команде.

Ориентировочный состав Кастеелс; Кастань, Фас, Вертонген, Теате; Тилеманс, Онана, де Брейне; Докю, Лукаку, Бакайоко.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Стоит отметить, что национальная команды Бельгии проигрышем от словаков прервала свою 15-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

За это время она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.

Румыния

Турнирное положение: Сборная Румынии также выиграла свою отборочную группу без поражений, опередив Швейцарию, Израиль, Белоруссию, Косово и Андорру.

В десяти матчах квалификации румыны добились шести викторий и четыре поединка свели вничью, забили 16 мячей при всего пяти пропущенных.

Последние матчи: «Желтые» в первом туре группового этапа Евро-2024 разгромили сборную Украины со счетом 3:0, решив исход поединка уже к 57-й минуте встречи. А до этого в этом месяце они расписали две мировые с одинаковым счетом по 0:0 с Болгарией и Лихтенштейном в товарищеских поединках.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Ницэ; Рацю, Дрэгушин, Буркэ, Банку; Рус, Р. Марин, Станчу, Коман; Ман, Дрэгуш, Михэйлэ.

Состояние команды: Национальная команда Румынии блестяще начала Евро-2024, неожиданно крупно выиграв у украинцев. И этой викторией она прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой раз уступила и трижды сыграла вничью. Проиграла же она всего раз за минувшие десять встреч. И за весь этот период румыны в трех случаях уходили с поля без гола.

Статистика для ставок

Румыния выиграла у Бельгии в трех из четырех предыдущих очных поединках при одном фиаско

В трех из четырех последних игр этих сборных забивали обе стороны

А в трех из пяти противостояний данных команд матчи приносили верховой тотал

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.50, победа Румынии — 6.90, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Румыны постараются засушить эту игру и наверняка не предоставят много шансов бельгийцам, у которых, как показал первый матч, большие проблемы с реализацией.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.10.

Прогноз: И также считаем, что если голы и будут в данном поединке, то забивать будет только одна из команд.

Ставка: обе забьют: нет за 1.85.