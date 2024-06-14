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    «Тигре» ждет коллизия?

    «Тигре» — «Бельграно». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 14 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Бельграно»
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    «Тигре»
    14 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тигре» и «Бельграно». Начало игры — в 01:00 мск. «Тигре» — «Бельграно»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 14 Июня 2024 года

    Тигре

  • Аргентина. Примера
    •  Тигре 01:00 Бельграно

    Бельграно

  • Аргентина. Примера
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    «Тигре»

    Турнирное положение: «Тигре» сражается за выживание в элите аргентинского футбола. Сейчас команда находится на 26 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тигре» забил всего 2 мяча в 4 поединках чемпионата. Да и набрать удалось всего лишь один турнирный балл.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигре» был бит «Ривер Плейтом» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тигре» потерпел три коллизии. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных.

    Последняя виктория была добыта еще в начале марта. Да и пропущено уже 9 мячей в 4 поединках Лиги Професиональ.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Тигре» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда пока твердо стоит на вылет.

    Мачти против «Бельграно» для команды исторически проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

    Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой более сильному оппоненту. Да и пора бы команде выбираться из столь непростой турнирной ситуации.

    «Бельграно»

    Турнирное положение: «Бельграно» текущий чемпионат проводит на среднем уровне. Команда ныне расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Бельграно» в 4 матчах набрал 7 очков. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч: 8 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Бельграно» минимально одолел «Аргентинос Хуниорс».

    Эта победа стала для команды уже третьей кряду. Причем все три этих виктории получились с разницей в один мяч.

    В пяти своих последних матчах «Бельграно» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Пабло Чаваррия — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бельграно» выглядит весьма грозно. Да и мотивация побороться за высокие места присутствует.

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    При этом «Бельграно» в последней очной встрече с «Тигре» добыл викторию (4:1). Да и сейчас команда находится в отличной форме.

    И уж точно команда попробует подняться в группу лидеров. Да и оппонент не выглядит непроходимым барьером.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться тремя очками. «Бельграно» уж точно будет активно и агрессивно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Тигре» забил всего 2 мяча в 4 матчах чемпионата

    • «Бельграно» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Тигре» более 3 месяцев не может победить

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тигре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма различными коэффициентами — 2.44 и 1.56.

    Прогноз: «Бельграно» сейчас выглядит на голову сильнее соперника, так что ждем от гостей острых атак.

    «Тигре» имеет серьезные проблемы в плане реализации, тогда как гости сражаются за высокие места.

    Ставка: Победа «Бельграно» за 2.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Тигре» — «Бельграно». 14 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тигре» и «Бельграно». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Тигре» — «Бельграно» с коэффициентом 2.82.
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