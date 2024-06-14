Тигре
Бельграно
«Тигре»
Турнирное положение: «Тигре» сражается за выживание в элите аргентинского футбола. Сейчас команда находится на 26 месте турнирной таблицы.
При этом «Тигре» забил всего 2 мяча в 4 поединках чемпионата. Да и набрать удалось всего лишь один турнирный балл.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигре» был бит «Ривер Плейтом» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тигре» потерпел три коллизии. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных.
Последняя виктория была добыта еще в начале марта. Да и пропущено уже 9 мячей в 4 поединках Лиги Професиональ.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Тигре» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда пока твердо стоит на вылет.
Мачти против «Бельграно» для команды исторически проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.
Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой более сильному оппоненту. Да и пора бы команде выбираться из столь непростой турнирной ситуации.
«Бельграно»
Турнирное положение: «Бельграно» текущий чемпионат проводит на среднем уровне. Команда ныне расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Бельграно» в 4 матчах набрал 7 очков. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч: 8 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Бельграно» минимально одолел «Аргентинос Хуниорс».
Эта победа стала для команды уже третьей кряду. Причем все три этих виктории получились с разницей в один мяч.
В пяти своих последних матчах «Бельграно» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Пабло Чаваррия — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бельграно» выглядит весьма грозно. Да и мотивация побороться за высокие места присутствует.
При этом «Бельграно» в последней очной встрече с «Тигре» добыл викторию (4:1). Да и сейчас команда находится в отличной форме.
И уж точно команда попробует подняться в группу лидеров. Да и оппонент не выглядит непроходимым барьером.
Наверняка номинальные гости постараются разжиться тремя очками. «Бельграно» уж точно будет активно и агрессивно атаковать.
Статистика для ставок
- «Тигре» забил всего 2 мяча в 4 матчах чемпионата
- «Бельграно» выиграл в 3 своих последних поединках
- «Тигре» более 3 месяцев не может победить
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тигре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма различными коэффициентами — 2.44 и 1.56.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Интернасьонал — Сан-Паулу: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 1.82Фламенго — Гремио: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Бельграно» сейчас выглядит на голову сильнее соперника, так что ждем от гостей острых атак.
«Тигре» имеет серьезные проблемы в плане реализации, тогда как гости сражаются за высокие места.
Ставка: Победа «Бельграно» за 2.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.02