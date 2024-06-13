13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Голуэй Юнайтед» и «Дроэда Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск. «Голуэй Юнайтед» — «Дроэда Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голуэй Юнайтед»

Турнирное положение: «Голуэй Юнайтед» пытается запрыгнуть в призеры. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Голуэй Юнайтед» отстает искомой 3 строчки лишь на 4 очка. Плюс у команды еще имеется матч в запасе.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла добыть очки. «Голуэй Юнайтед» уступил «Дерри Сити» (0:2).

Эта поражение стало для команды уже вторым кряду. До того она уступила «Сент-Патрикс Атлетик» со счетом 1:2.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Голуэй Юнайтед» забил 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледновато. Да и надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.

Поединки с «Дроэдой Юнатед» для команды по традиции складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран один при 3 коллизиях.

В нынешнем календарном году «Голуэй Юнайтед» по разу обыграл и сыграл вничью с «Дроэдой Юнайтед». Вот только результативность номинальных хозяев не достигает и гола за матч.

«Дроэда Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда выступает в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Дроэда Юнайтед» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дроэда Юнайтед» добыла всего 3 виктории в чемпионате. А вот пропустила команда уже 34 мяча, и это худший результат в лиге.

Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела взять один балл. «Дроэда Юнайтед» расписал сухой паритет с «Сент-Патрикс Атлетик» (0:0).

А вот после того команда уступила «Слайго Роверс» (1:2). Да и встреча с «Шемрок Роверс» завершилась неудачей (0:2).

Команда уже в 6 матчах кряду не может победить. А вот отставание от спасительной 8 позиции составляет 8 очков.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дроэда Юнайтед» выглядит откровенно неубедительно. Да и проиграно уже 10 матчей из 20.

А вот атака команды смотрится относительно неплохо. «Дроэда Юнайтед» настреляла 20 мячей в 20 матчах ирландского чемпионата.

Более того, последняя виктория над «Голуэй Юнайтед» случилась почти 4 года назад. Да и сейчас игра команды смотрится убого.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в обороне они явно не планируют.

Статистика для ставок

«Голуэй Юнайтед» в среднем пропускает менее гола за матч

«Дроэда Юнайтед» пропустила больше всех в лиге — 34 мяча

«Голуэй Юнайтед» не проигрывает сопернику уже почти 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голуэй Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: «Голуэй Юнайтед» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидерам, и начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Голуэй Юнайтед» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02