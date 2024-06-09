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    На пути к Евро. Фавориты Моуринью, потеря капитана у чехов, странная осечка французов, грузины во всей красе

    Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии

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    Антуан Гризманн (сборная Франции)
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    Антуан Гризманн (сборная Франции)
    До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

    Товарищеские матчи

    Сразу четыре участника Евро-2024 провели свои заключительные товарищеские матчи перед турниром.

    Сборная Италии в Эмполи принимала Боснию и Герцеговину и смогла только скромно обыграть соперника. Все решил гол Давида Фраттези с передачи Федерико Кьезы на 38-й минуте.

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    • Сложно сказать, в какой форме действующие чемпионы Европы подходят к турниру, однако они точно не являются его фаворитами.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Главной сенсацией же стала встреча в Бордо, где сборная Франции не смогла справиться с Канадой. У французов не было какого-то громадного преимущества над соперником, но свои моменты они не реализовали.

    Состав французов можно назвать основным основным, за исключением отсутствия Килиана Мбаппе. Думается, что наставник команды Дидье Дешам крайне недоволен действиями своих подопечных и их ждет серьезный разговор.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Чуть ли не главный фаворит Евро-2024 подходит к турниру, судя по всему, не в лучшей форме, однако, возможно, это и хорошо, поскольку ее всегда можно набрать по ходу соревнования. В любом случае, пока что к игре Франции много вопросов.

    А вот Словакия достаточно неожиданно легко справилась с Уэльсом. В сетке ворот валлийцев побывало целых четыре мяча. При этом, по статистике они были не очень убедительны.

    Словаки в Трнаве покуражились на славу. Забивали Юрай Куцка, Роберт Боженик и Ласло Бенеш. Также автогол в пассиве Итана Ампаду.

    Радость игроков сборной Словакии
    globallookpress.com

    Перед началом турнира сборная Словакии смогла одержать две победы со счетом 4:0 (перед этим был обыгран Сан-Марино). Продолжат в том же духе и на Евро-2024?

    Новички чемпионата Европы грузины также подходят к турниру в хорошем настроении. В товарищеском матче в Подгорице повержена Черногория со счетом 3:1.

    Отар Китеишвили, Георгис Микаутадзе и Буду Зивзивадзе отметились забитыми мячами, а лидер команды Хвича Кварацхелия смог один раз результативно ассистировать партнерам по команде.

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    • Статистика в этой игре была на стороне Черногории, но победила Грузия. Конечно, это не делает грузин крепким орешком, но на чемпионате Европы команда наверняка также будет играть от обороны и ловить соперников на быстрых контратаках. Это у них делать получается хорошо.

    А фаворит кто?

    Известный португальский специалист Жозе Моуринью, который недавно возглавил «Фенербахче», высказался на тему того, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата. Думается, что с его словами многие согласятся.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    «Это Португалия, Англия, Франция, за ними Германия и Испания. Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю. У них не очень талантливое поколение, я не верю, что они снова победят», — приводит слова Моуринью RTP 3.

    Травмы

    Очередной день — очередная потеря из-за травмы. На этот раз в сборной Чехии. Полузащитник «Твенте» Михал Садилек не примет участие в турнире из-за травмы голени.

    «К сожалению, Садилек упал во время езды на велосипеде и получил травму голени», — сообщил пресс-секретарь сборной Чехии Петр Шедивы.

    Михал Садилек
    globallookpress.com

    Примечательно, что в прошедшей товарищеской встрече с Мальтой (7:1) Садилек был капитаном сборной Чехии.

    Также французская пресса трубила о том, что из-за повреждения в сегодняшнем товарищеском матче с Канадой не сможет принять участие форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, однако в итоге он вышел на замену на 73-й минуте поединка.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Сообщается, что участию Мбаппе в Евро-2024 ничего не угрожает.

    Рекорд

    Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон смог установить новый рекорд в национальной команде.

    Эндрю Робертсон
    globallookpress.com

    В товарищеской игре против Финляндии (2:2) защитник «Ливерпуля» в 49-й раз подряд вывел главную команду страны с капитанской повязкой, что является абсолютным рекордом. Он превзошел прежний рекорд Джорджа Янга, у которого было 48 таких матчей.

    Что смотреть завтра?

    В понедельник, 10 июня, пройдут только три матча с участием сборных, которые будут представлены на Евро-2024.

    Центральным поединком игрового дня станет противостояние Нидерландов и Исландии в Роттердаме.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Также в Градец Карлове сборная Чехии примет команду Северной Македонии, а в Варшаве сборная Польша сыграет с командой Турции.

    Продолжайте следить за новостями о Евро-2024 вместе с LiveSport.ru.

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