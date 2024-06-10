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    Сможет ли Исландия совершить еще одну сенсацию?

    Нидерланды — Исландия. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2024 года

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    Коди Гакпо
    В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Нидерланды — Исландия. Начало — 21:45 (мск). Нидерланды — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Июня 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Исландия

    Исландия

  • Рейкьявик
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    Нидерланды

    Турнирное положение: Нидерланды успешно провели квалификацию на чемпионат Европы, где вышли в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам восьми поединков отбора команда набрала 18 очков и отстала от победителя квинтета Франции на четыре балла.

    Нидерланды — Исландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разгромила Канаду на своем поле со счетом 4:0.

    Этот успех стал для коллектива пятым в шести последних поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Нидерланды проиграли лишь раз при пяти победах.

    Это говорит об отличной форме хозяев, для которых грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.

    Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Исландия

    Турнирное положение: Исландия не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла четвертое место в группе.

    Команда лишь на 12 очков отстал от проходной второй строчки. Пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в финале от Украины (1:2).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи совершила сенсацию, обыграв Англию (1:0) на чужом поле.

    Этот успех стал для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Исландия проиграла лишь раз при четырех победах.

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    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать как минимум на ничью, особенно после сенсационной победы над Англией на ее поле.

    Альфред Финнбогасон, Хакон Харальдссон и Арон Гуннарссон — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Нидерландов забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Нидерландов хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Исландия не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.30, победа Исландии — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более реальным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали только они. Так было и их в трех последних домашних поединках.

    В четырех из шести последних матчей гостей на выезде также был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: Нидерланды победят и тотал больше 3,5 голов за 2.25.

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    Нидерланды — Исландия. В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Нидерланды — Исландия. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Исландия с коэффициентом 1.88.
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