В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Нидерланды — Исландия. Начало — 21:45 (мск). Нидерланды — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды успешно провели квалификацию на чемпионат Европы, где вышли в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам восьми поединков отбора команда набрала 18 очков и отстала от победителя квинтета Франции на четыре балла.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разгромила Канаду на своем поле со счетом 4:0.

Этот успех стал для коллектива пятым в шести последних поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Нидерланды проиграли лишь раз при пяти победах.

Это говорит об отличной форме хозяев, для которых грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.

Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Исландия

Турнирное положение: Исландия не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла четвертое место в группе.

Команда лишь на 12 очков отстал от проходной второй строчки. Пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в финале от Украины (1:2).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи совершила сенсацию, обыграв Англию (1:0) на чужом поле.

Этот успех стал для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Исландия проиграла лишь раз при четырех победах.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать как минимум на ничью, особенно после сенсационной победы над Англией на ее поле.

Альфред Финнбогасон, Хакон Харальдссон и Арон Гуннарссон — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Нидерландов забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Нидерландов хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Исландия не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.30, победа Исландии — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более реальным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали только они. Так было и их в трех последних домашних поединках.

В четырех из шести последних матчей гостей на выезде также был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их трех из четырех их последних матчей.

Ставка: Нидерланды победят и тотал больше 3,5 голов за 2.25.